Ex-senador Bernardo Cabral vai presidir Comissão Jurídica Nacional das Eleições 2022

O ex-senador amazonense Bernardo Cabral assumiu a presidência da Comissão de Defesa da Democracia, das Eleições e da Liberdade de Imprensa, criada durante a semana pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), a entidade jurídica mais antiga das Américas. Bernardo, que foi o relator da Constituinte de 88 também exerceu o cargo de presidente nacional da OAB.

A Comissão de Defesa da Democracia foi criada em caráter especial e provisório e terá a finalidade de responder técnica e juridicamente a questões das eleições 2022, na defesa da preservação do Estado Democrático. O presidente do IAB, Sydney Sanches, disse que a comissão surgiu “em razão do delicado cenário institucional que estamos vivendo, com sucessivos ataques à democracia, explicou”.

