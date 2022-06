Ex-ministro português da Ciência e Ensino Superior visita sede da Fiocruz Amazônia

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) recebeu na manhã de ontem (10), a visita do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Manuel Heitor, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e um dos incentivadores da criação de programas laboratoriais colaborativos, que estreitem os laços entre Brasil e Portugal, por meio de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolvidos em parceria com a Fiocruz, com especial atenção para temáticas ligadas às mudanças climáticas, seus aspectos antrópicos e o impacto sobre a saúde das populações.

Manuel Heitor foi recebido pela diretora do ILMD, Adele Benzaken, e as vice-diretoras de Pesquisa e Inovação, Stefanie Lopes, e de Ensino, Informação e Comunicação, Rosana Parente. Ele conheceu os novos módulos laboratoriais da Fiocruz Amazônia e a estrutura do ILMD, em uma rápida apresentação. Manuel está no Brasil desde a semana passada, cumprindo extensa agenda de compromissos na cidade do Rio de Janeiro, onde esteve com a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade. Na pauta do encontro, eles trataram sobre o fortalecimento do programa de laboratório colaborativo que instituições portuguesas já mantêm com a fundação e buscaram identificar novas áreas de colaboração.

O ex-ministro foi o responsável pelo lançamento da ideia dos laboratórios colaborativos quando ainda integrava o governo português, de 2015 até início deste ano. A iniciativa tem como finalidade buscar o desenvolvimento tecnológico em vários campos, com a finalidade de perceber as necessidades das comunidades, unir parceiros públicos e privados e oferecer respostas concretas. “A Amazônia demanda esse olhar diferenciado, inclusive com aporte financeiro para a realização de pesquisas necessárias”, afirmou Adele Benzaken, ressaltando o interesse da Fiocruz Amazônia em fortalecer o relacionamento com outras instituições, sejam nacionais ou internacionais.

Manuel Heitor ouviu as explicações sobre o funcionamento dos laboratórios de pesquisa, programas educacionais, plataformas tecnológicas, coleções biológicas e biobancos da Fiocruz Amazônia. “É um privilégio estar aqui e conhecer esse trabalho da Fiocruz, que é determinante no Brasil. Estamos dispostos a colaborar e fortalecer os laços”, comentou Heitor. A diretora do ILMD ressaltou ainda a intenção de ampliar parcerias com instituições para a oferta de novos cursos de mestrado e doutorado, inclusive no interior do Amazonas.

Com informações do ILMD/Fiocruz Amazônia