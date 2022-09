Ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa declara voto em Lula no 1º turno

O PT divulgará, nesta terça-feira (27), o vídeo em que o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa declara voto no ex-presidente Lula já no primeiro turno das eleições ao Palácio do Planalto deste ano.

Na gravação, obtida pela coluna, Barbosa não só pede voto em Lula, como critica duramente Jair Bolsonaro. Ele diz que o atual presidente “não é um homem sério”, “não está à altura” e “não tem dignidade” para o cargo.

As gravações foram enviadas por ele ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula. Os vídeos foram editados pelo marketing da campanha petista, que os reuniu em um só material.

*Com Metrópoles