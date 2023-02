EUA adiam visita de secretário de Estado à China após Pentágono encontrar balão

Em meio a uma nova escalada significativa de tensões entre Estados Unidos e China, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, decidiu adiar uma viagem a Pequim prevista para domingo (5), disseram fontes do governo à imprensa local.

O estopim da crise mais recente foi o anúncio pelo Pentágono da descoberta de um balão chinês sobrevoando território americano. Os EUA afirmam que o balão seria um instrumento de espionagem, enquanto Pequim afirma ser um equipamento de pesquisas meteorológicas que saiu da rota.

Havia a expectativa de que Blinken se encontrasse com o líder do regime chinês, Xi Jinping. A viagem não foi cancelada, mas adiada, sem que uma nova data tenha sido estabelecida.

O balão foi avistado pela primeira vez no Alasca, antes de passar pelo Canadá e entrar outra vez no espaço aéreo americano. Na quarta, o objeto sobrevoou Billings, no estado de Montana, onde fica uma base militar com silos de mísseis balísticos intercontinentais. Washington decidiu não derrubar o balão, sob o argumento de que o item tem capacidade limitada de coleta de informações e seus destroços poderiam cair sobre áreas civis. O artefato teria o tamanho de três ônibus, segundo testemunhas.

Segundo autoridades americanas, Blinken telefonou nesta sexta para o conselheiro de Estado Wang Yi, maior autoridade diplomática chinesa, e afirmou que o balão era uma violação de soberania inaceitável.

Pequim tentou minimizar as tensões ao afirmar, via comunicado no site do Ministério das Relações Exteriores, que o balão era uma aeronave civil usada em pesquisas meteorológicas que tinha se desviado de seu trajeto planejado em razão de ventos. “A China lamenta a entrada não intencional do balão no espaço aéreo dos EUA devido a força maior. A China continuará se comunicando com os EUA e lidará adequadamente com essa situação inesperada causada por força maior”, diz a nota, colocando panos quentes.

Mesmo antes do encontro do artefato, porém, o clima já era de tensão e as expectativas para a viagem de Blinken eram baixas. Na quinta (2), o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, foi a Manila e anunciou um acordo para que os americanos possam usar quatro bases militares no país, expandindo a presença no Mar do Sul da China, região reivindicada por Pequim.

Além disso, o Departamento de Comércio dos EUA avisou empresas americanas que não deve renovar licenças de importação de tecnologia da gigante chinesa Huawei, segundo o jornal britânico Financial Times, em um movimento para proteger a segurança nacional de espionagem chinesa. O governo chinês afirmou que o país “se opõe firmemente à generalização dos EUA do conceito de segurança nacional, ao abuso do poder do Estado e à repressão irracional de empresas chinesas.”

O episódio do balão gerou críticas de políticos republicanos. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, qualificou o balão como um exemplo da “afronta descarada da China sobre a soberania americana”, argumento ecoado por outros congressistas da mesma legenda. Ele afirmou que pediria a realização de um briefing de segurança nacional sobre a situação para um grupo seleto de membros das duas casas.

O momento já era de tensão entre Washington e Pequim mesmo antes do incidente, com o vazamento de um memorando dos EUA na semana passada em que o general Mike Minihan, chefe do Comando de Mobilidade Aérea do país, afirmou as duas potências travariam uma guerra em 2025. O motivo seria uma tentativa do gigante asiático de tomar à força Taiwan, ilha que considera uma província rebelde.

As relações entre a China e os Estados Unidos vêm se desgastando nos últimos anos, em especial após a visita da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, à Taiwan no ano passado, a mais alta autoridade americana a pôr os pés na ilha em 25 anos. Pequim considera a ilha parte inalienável de seu território –só reconhecer seu governo como autônomo já significaria violar a política de “uma só China” e, portanto, a soberania do gigante asiático.

Desde então, Washington e Pequim têm tentado se comunicar com mais frequência, de modo a prevenir maiores atritos. Em novembro, Biden e Xi Jinping fizeram o primeiro encontro presencial em Bali, na Indonésia, antes da cúpula do G20 e deram sinais de distensão dos dois lados –ainda que ambos tenham marcado suas diferenças, com Pequim reforçando uma “linha vermelha” sobre Taiwan.

Fonte: FOLHAPRESS