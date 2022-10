Estudantes de Presidente Figueiredo são campeãs na Mostra Brasileira de Foguetes

Equipamento criado pelas estudantes Ana Luiza Viana da Silva e Lauana Fernanda da Silva Monteiro, do nono ano do II CMMPF Deisy Lammel Hendges, atingiu mais de 212,10 metros de distância

A equipe do II Colégio Militar Municipal de Presidente Figueiredo Deisy Lammel Hendges, foi a campeã da 31ª Jornada de Foguetes organizada pela Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), que começou na última semana de setembro, em Barra do Piraí (RJ), e segue até o dia 3 de novembro. Mais de 500 alunos de todo o país são esperados no evento.

Os foguetes desenvolvidos pelas alunas Ana Luiza Viana da Silva e Lauana Fernanda da Silva Monteiro, do nono ano do Ensino Fundamental, sob a orientação dos professores Jhuly Sandra Carvalho Souza e Robson da Silva Mota, usando como combustível bicarbonato de sódio e vinagre, atingiu 212, 10 metros de distância, ficando com o quarto maior índice de lançamento por escola participante da jornada.

Os estudantes figueiredenses foram os únicos do Ensino Fundamental que participaram do evento, que é direcionado a alunos do Ensino Médio. “O trabalho atendeu as especificações técnicas exigidas e como elas são finalistas, estão no nono ano do ensino fundamental, puderam participar da competição”, explica o professor Robson Mota, que é gestor da II CMMPF Deisy Lammel Hendges.

“É motivo de muito orgulho para nosso povo e, principalmente, para ensino público municipal, essa importante conquista de Ana Luiza e Lauana Fernanda. Elas estão parabéns, assim como os professores, dedicados e que não medem esforços para que nossos estudantes tenham acesso as mais variadas formas de conhecimento, como ocorre com a astronomia e astronáutica, neste caso especifico”, destaca a prefeita Patrícia Lopes.

Em 2019, os alunos de Presidente Figueiredo, da Escola Municipal Mário Jorge, também conquistaram o primeiro lugar na 13ª Mostra de Foguetes, na ocasião foram homenageados na Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, por iniciativa da então vereadora Patrícia Lopes.

Oficinas, palestras e visitas

Além da competição, as alunas da equipe de Presidente Figueiredo participaram de diversas palestras e oficinas, apresentações de outras equipes e conheceram outros tipos de foguetes. Como bônus pela conquista, além de troféu, visitaram ainda a cidade imperial Petrópolis, o Museu do Amanhã e Museu do Exército na cidade do Rio de Janeiro.

“Experiências como essas motivam e incentivam os alunos a buscarem por meio da pesquisa, experimentos e práticas, para alcançar seus objetivos e crescimento acadêmico, consolidados a partir do ensino fundamental”, afirma o professor Robson Mota.

A iniciativa faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da Mostra Brasileira de Foguetes, que são organizadas anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB).

A Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) é uma olimpíada experimental e consiste em construir e lançar, obliquamente, foguetes, a partir de uma base de lançamento, o mais distante possível. Foguetes e bases de lançamentos devem ser construídos por alunos individualmente ou em equipes de até três componentes.

O evento é um evento aberto à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais.

Foguetes e lançamentos

O foguete desenvolvido pelas alunas de Presidente Figueiredo foi confeccionado a partir de uma garrafa pet de Coca-Cola, dois litros retornável, coifa de garrafa pet de Coca-Cola 2 litros (comum), bico do foguete de poliacetal, três aletas feitas de capa de DVD, revestimento em fita isolante.

Base de lançamento é metálica com haste em alumínio, contendo manômetro, válvula de despressurização com acionamento à distância, e gatilho metálico enroscável com acionamento à distância.

O combustível é bicarbonato de sódio (média de 100 gramas) revestidos em cápsulas de papel com diâmetro compatível para entrar pela boca da garrafa, e vinagre (média de 1 litro).

A preparação para o lançamento começa com a colocação do combustível (vinagre) dentro do foguete, em seguida as capsulas revestidas de papel dentro do foguete. Na sequência, o foguete é acoplado na base juntamente com o gatilho.

Após o encaixe, as alunas fazem o movimento de gangorra afim de que as capsulas de bicarbonato em contato com o vinagre comece a reação do ácido carbônico, fazendo assim que o foguete pressurize. Ao alcançar em média 160 a 180 psi, é feita a contagem regressiva e, por fim, o acionamento à distância do gatilho

No total, foram realizados dois lançamentos, um por dia. No primeiro, o foguete da dupla de alunas figueiredense alcançou 185,9 metros e, no segundo lançamento, 212,1 metros de distância (com relação a base de lançamento – sentido horizontal).

Com informações da assessoria