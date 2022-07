‘Estou preparado para a luta’, reforça Arthur Neto em agendas em Manaus, Itacoatiara e Iranduba

O pré-candidato ao Senado pelo Amazonas, Arthur Virgílio Neto (PSDB), voltou aos municípios de Itacoatiara e Iranduba durante intensa agenda no sábado (9) e no domingo (10), incluindo também encontros na capital amazonense. Em Iranduba, ele visitou comunidades e reforçou seu compromisso de buscar melhorias. Na Velha Serpa, Arthur prestigiou o lançamento da pré-candidatura a deputado estadual do jovem Dib Barbosa e se surpreendeu com a maior carreata já realizada na história política da cidade.

“Itacoatiara apresenta um jovem que é uma opção real de renovação e de mudança. Sou pré-candidato ao Senado porque sei o que fazer lá. O Amazonas vai impor respeito através da minha palavra e de alianças que buscarei, assim se constrói força, juntando esforços”, declarou o ex-senador. “Estou preparado para a luta”, completou Arthur.

Surpreso e muito agradecido com o carinho dos itacoatiarenses, Virgílio destacou que o jovem vereador que se apresenta como pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas trilha um caminho na política local seguindo os passos do seu avô, o também ex-vereador Dib Barbosa, e que ele luta pela classe empresarial local ao presidir a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem do município. “Estamos muito felizes de receber o senador Arthur. Itacoatiara irá reconhecer todo o trabalho que ele tem feito pela nossa cidade e pelo nosso estado do Amazonas”, afirmou Dib.

Ainda na cidade da pedra pintada, Arthur Neto recebeu o carinho de categorias, como dos transportes, que lembraram suas lutas e conquistas. “Falar de Arthur é muito fácil, ele é o grande representante deste estado e sempre nos honrou com o comprometimento para com Itacoatiara”, avaliou o representante dos Sindicatos dos Taxistas de Itacoatiara, José Zeto. “A categoria de mototáxis é Arthur. Ele sempre nos deu um apoio muito grande. O Arthur sempre foi o grande político deste Amazonas”, completou Alessandro Leite, associado da Associação Expresso Mototáxi.

Também acompanharam a agenda em Itacoatiara os pré-candidatos a deputados estaduais Hudson Jorge; Mário Barros, que é secretário-geral do PSDB Amazonas; e o vereador Rosivaldo Cordovil, presidente do Diretório Municipal do PSDB na capital do Amazonas.

Iranduba

No município vizinho da capital amazonense, Iranduba, o pré-candidato ao Senado teve reuniões e encontros com lideranças de comunidades da zona Rural. Acompanhado da pré-candidata a deputada estadual, Conceição Sampaio, Arthur Neto ouviu diversas demandas e reforçou seu compromisso de lutar por melhorias para quem mora no interior. “As pessoas nos passam muita coisa que não sabemos e eu tenho muita humildade para aprender com o povo, que é sábio, tendo estudo ou não, mas sua vida de lutas toca muito meu coração. Elas não merecem ser tratadas como estão sendo”, lamentou Arthur.

Conversando com representantes das comunidades Montenegro, Nova Geração e Ouro Verde, no ramal do Areal, onde residem mais de 500 famílias, o político que completou 45 anos de vida pública destacou que é preciso trabalhar por mais dignidade às pessoas em todos os momentos, algo reforçado por Conceição. “O Arthur, como vemos, é alguém que faz parte da história das pessoas e essa convivência demonstra exatamente o que os amazonenses precisam, que é ter a sua voz respeitada. É isso que nós queremos, uma caminhada lado a lado com a população, que precisa ser vista todos os dias”, disse a pré-candidata.

Prestigiado por muitos segmentos, Arthur ouviu os apelos e anseios dos moradores dessas localidades. “Gostaria de agradecer a presença deles, do Arthur e da Conceição. Fizemos o convite para que viessem conhecer as necessidades do nosso Iranduba. Quem conhece o Arthur sabe da luta dele pelo Amazonas”, relatou a empresária local Mônica Mendes. “Para nós, é de suma importância o Arthur ter vindo aqui no ramal do Areal, porque acreditamos em pessoas que fazem e aspiram confiança e o Arthur traz isso”, complementou o pastor Sebastião da Silva. “Precisamos muito da presença do poder público e o Arthur, desde que me entendo por gente, trabalha pelo nosso Estado e isso nos dá esperança”, fechou o representante da comunidade Nova Geração, Marcos Ramos.

Manaus

Ainda no sábado e no domingo, o pré-candidato ao Senado teve compromissos na capital amazonense, como reuniões em bairros e comunidades. Na noite de sábado, o diplomata de carreira prestigiou o evento InterAmazonas, simulado do Comitê de Segurança das Nações Unidas voltado a jovens estudantes. Em seguida, participou de reunião no bairro Petrópolis, zona Sul, com amigos de Rosivaldo Cordovil. Fechando à noite, uma reunião com a família Morais, recepcionados por Tereza, Luiz e Karla. Já no domingo pela manhã, Virgílio esteve em um culto de ação de graças pelos 92 anos do amigo Matias.