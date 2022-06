Estado lança edital do concurso da Afeam, com salários de até 6,5 mil

O governador Wilson Lima anunciou ontem, quarta-feira (29/06), o lançamento do edital do concurso público da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) para o provimento de 30 vagas e formação de cadastro de reserva, exclusivamente de nível superior. O documento está publicado no Diário Oficial do Amazonas (DOE) desta quinta-feira (30/06).

As inscrições ficarão abertas entre 9 horas do dia 18 de julho e 22 horas do dia 16 de agosto de 2022, horário de Brasília, pelo site www.ibfc.org.br. Para homologar a participação no certame é necessário quitar a taxa de inscrição, no valor de R$100. O concurso será realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e as provas estão previstas para o dia 19 de setembro.

De acordo com o edital, as oportunidades são para candidatos de nível superior nas especialidades de Agronomia, Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Comunicação e Marketing, Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI, incluindo vagas para PCDs.

O salário varia de R$ 5 mil a R$ 6.523, com jornada de trabalho para todos os cargos de 30 (trinta) horas semanais. As vagas para o cadastro reserva são para oportunidades que possam surgir e que não forem preenchidas durante o prazo de validade do certame.

O último concurso da Afeam foi realizado em 2009. A Agência foi criada em 1999 e tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do estado do Amazonas, por meio de financiamento às atividades produtivas, proporcionando a geração de ocupação e renda.

A Afeam é uma empresa pública, classificada como instituição financeira não bancária, subordinada à fiscalização e supervisão do Banco Central do Brasil e organizada sob forma de sociedade anônima, de capital fechado.

Provas

Conforme o edital, as provas serão aplicadas no dia 18 de setembro de 2022, exclusivamente no município de Manaus. O concurso será realizado em três etapas, que compreenderá prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para fazer a prova deverá solicitar eletronicamente, no momento da inscrição.

Pedido de Isenção

Os pedidos deverão ser solicitados por meio do site www.ibfc.org.br, no período das 9h do dia 18 de julho até às 16h do dia 20 de julho, conforme determinações previstas no edital.

O edital poderá ser consultado a partir do dia 30 de junho no site www.ibfc.org.br e também da Afeam www.afeam.am.gov.br