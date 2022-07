Escola Judiciária do TRE-AM realiza curso Propaganda Política

O Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Amazonas (EJE-AM), Desembargador Eleitoral Victor André Liuzzi Gomes, formalizou mais uma parceria institucional. Dessa vez, o acordo de cooperação técnico-cientíica e cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências será com a Escola do Servidor do Tribunal de Justiça (EASTJAM) para a realização do Curso de Propaganda Política, Poder de Política e Mídias Sociais, com transmissão pela plataforma zoom.

Com foco nas inovações tecnológicas e mudanças em relação aos últimos pleitos e o impacto das mídias sociais nas Eleições Gerais 2022, as palestras serão ministradas pelo professor Alexandre Basílio Coura, no período de 8 a 12 de agosto, das 8h às 12h.

O conteúdo das aulas destina-se a Membros do Pleno, Juízes Eleitorais, assessores e servidores da capital e do interior. Apenas 50 vagas estão disponíveis. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto no link.

Sobre o palestrante

Analista Judiciário, Área Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. É membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP). Coordenador do Grupo de Estudos para a Sistematização das Normas Eleitorais (SNE) I e II, a convite do Min. Luiz Edson Fachin. Relator do grupo de propaganda eleitoral para elaboração da Jornada de Enunciados do TSE. Colaborador convidado para escrever a minuta do novo Código Eleitoral, no que diz respeito a Propaganda Eleitoral na Internet, a convite da Deputada Federal. Dra. Margarete Coelho. Mestrando em Ciência Política pela Universidade de Lisboa. Pós-Graduado em Direito e Processo Eleitoral pelo Instituto Claretiano; Pós-Graduado em Direito Digital e Compliance pelo Instituto Damásio; Pós-graduado em gestão de riscos Cibersegurança. É Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa; Graduado em Ciência Política pelo Centro Universitário Internacional de Curitiba; Graduando em Engenharia de Computação pela FMU-SP; Ex-chefe da Seção de Programas Institucionais da EJE-RS. Ex-assessor dos membros do TRE-RS até agosto de 2019. Servidor do TRE-PB onde atuou como assessor Jurídico da Procuradoria Regional Eleitoral, do Gabinete do Juiz Federal Membro e da Vice-Presidência até 2016; Coordenador do Gabinete dos Juízes Auxiliares de Propaganda – Eleições 2014; Coordenador da Pós-Graduação em Direito Eleitoral do IMADEC. Professor em vários cursos de pós-graduação, a exemplo da UERJ, do Centro de Ensino Renato Saraiva, da PUC-RS, do IDDE, do FMP (Fundação do Ministério Público, entre outras diversas ocupações relacionadas à área.

*Com assessoria