Escola do Legislativo da Aleam prepara programação especial para abertura do ano letivo

A abertura dos cursos acontece no início de março e as inscrições podem ser feitas por telefone ou e-mail

A Escola do Legislativo Senador José Lindoso está preparando uma programação especial para a abertura do ano letivo de 2023, voltada ao tema “A Escola do Legislativo no contexto amazônico”. A abertura oficial do calendário de atividades da instituição será nos próximos dias 6 e 7 de março e contará com a aula inaugural do diretor da Escola do Legislativo do Rio Grande do Norte (RN), professor João Maria Lima.

De acordo com o diretor da Escola do Legislativo da Aleam, professor Jander Lasmar, o tema de abertura do ano letivo relacionado ao contexto amazônico tem como objetivo fazer uma integração entre servidores públicos da capital e do interior do Estado, oportunizando a todos o mesmo nível de conhecimento e de oportunidades, uma iniciativa que tem o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB).

“Essa integração e esse convite que estamos levando a todo o interior do Estado mostra que a Escola está assumindo a sua função principal, que é a de formar e capacitar todos os servidores interessados que trabalhem nas Câmaras municipais e Escolas Legislativas dos municípios do Amazonas, colaborando para a agilidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população daquela comunidade”, enfatizou Lasmar.

O evento, que terá a duração de dois dias, será marcado pela realização de oficinas voltadas para este público, que terão como tema a criação de Escolas Legislativas nas Câmaras Municipais, a integração entre as Escolas e a sociedade, e a socialização das atividades desenvolvidas ao final do evento.

Na oportunidade, será lançado e distribuído o catálogo de cursos da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, apresentando a função da Escola, a estrutura física, as gerências e todos os cursos de formação que são oferecidos ao longo dos 17 anos de sua criação, até os dias atuais.

Para informações sobre o evento e inscrições, o interessado deve entrar em contato com a Gerência de Treinamento e Desenvolvimento da Escola do Legislativo, pelo telefone 3183-4393, e/ou ainda pelo e-mail ger.trainamento@gmail.com.

