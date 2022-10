Entregas históricas incomodam opositores, diz Wilson ao ressaltar trabalho feito em seu governo

O candidato à reeleição, governador Wilson Lima, fez carreata e comício em Borba, hoje (22/10), para agradecer votos recebidos no primeiro turno no município (a 151 quilômetros de Manaus) e reafirmar o compromisso com o trabalho, prestando contas das entregas que fez nos últimos três anos e 10 meses.

No primeiro turno, Wilson recebeu 58% dos votos dos eleitores do município, mais que o dobro dos votos de Eduardo Braga, de quem deve ganhar no segundo turno conforme apontam todas as pesquisas divulgadas neste mês.

“Essa é uma caminhada que tem me deixado muito emocionado porque a gente tem ido fazer um prestação de contas daquilo que fomos capazes de fazer. O mandato que aquele lá de cima me deu e que o povo permitiu foi para trabalhar. Para trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Aqui não tem hora não. Aqui a gente acorda cedo e não tem hora pra dormir. E apesar de todas as dificuldades, a gente tem feito entregas que são históricas e que incomodam o lado de lá porque eles não têm disposição para trabalhar”, disse Wilson.

Entregas

Com o Prato Cheio inagurado por Wilson, 9.600 mil refeições são servidas por mês em Borba. No estado, Wilson ampliou de sete para 44 unidades do Prato Cheio na capital e no interior e, no próximo mandato, haverá uma unidade em cada município.

Em Borba, 2.637 famílias recebem o Auxílio Estadual permanente. O benefício movimenta mais de R$ 395 mil mensalmente no comércio da cidade.

Na educação, Wilson investiu R$ 2,6 milhões em melhorias em cinco escolas e 4.862 alunos receberam kits escolares e de fardamento; 438 professores receberam kits com material.

Na saúde, os repasses de recursos feitos por Wilson ajudaram a realizar cirurgias eletivas, pagar pessoal, adquirir medicamentos e equipamentos,como um aparelho de ultrassom, para hospital da cidade, além de duas ambulanchas, duas ambulâncias, unidades de fototerapia neonatal e concentradores de oxigênio.

No setor primário os investimentos superam R$ 657 mil. Foram adquirimos mais de 140 toneladas de alimentos de agricultores familiares, que gerou renda de R$ 337 mil, além da liberar de R$ 1,7 milhão em crédito da Afeam, que ajudaram a manter ou criar 789 ocupações econômicas.

Wilson vai instalar 1.256 pontos de iluminação em LED em Borba e as obras começam em novembro. Ruas do município serão pavimentadas e está em andamento a recuperação do ramal do Mapiá. Ainda na área de infraestrutura, um Centro de Convivência do Idoso foi construído.