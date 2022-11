Encerram dia 16, inscrições para Mestrado ‘Situações de Saúde na Amazônia’, da Fiocruz

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) prorrogou até a próxima quarta-feira (16) as inscrições para o processo de seleção pública de candidatos ao ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA). Iniciadas em outubro, as inscrições se encerrariam na segunda-feira, dia 7/11. A Secretaria Acadêmica da Vice-Diretoria de Ensino Informação e Comunicação informa que o cronograma com as alterações das demais etapas foi publicado no dia 9/11. Os interessados poderão se inscrever acessando o Edital, no site institucional da Fiocruz Amazônia.

O início das atividades acadêmicas está previsto para o dia 13/3/2023. O processo de seleção será realizado em quatro (4) etapas e sua realização ficará a cargo da Comissão de Seleção nomeada para este fim. O curso, cujas vagas são oferecidas nesta Chamada Pública, ocorrerá de forma presencial, terá sede em Manaus (AM) e será ministrado em regime integral, com duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a realização da defesa de dissertação. Podem participar do processo de seleção candidatos que, até a data da matrícula, possuírem diploma de graduação de duração plena, devidamente reconhecido pelo MEC. Ao egresso desse curso será outorgado o Diploma de Mestre em Saúde Pública. 2.

Sobre o PPGVIDA

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) tem como objetivo capacitar profissionais para desenvolver modelos analíticos capazes de subsidiar pesquisas em saúde, apoiar o planejamento, execução e gerenciamento de serviços e ações de controle e o monitoramento de doenças e agravos de interesse coletivo e do Sistema Único de Saúde na Amazônia.

O Programa também visa planejar, propor e utilizar métodos e técnicas para executar investigações na área de saúde, mediante o uso integrado de conceitos e recursos teórico-metodológicos advindos da saúde coletiva, biologia parasitária, epidemiologia, ciências sociais e humanas aplicadas à saúde, comunicação e informação em saúde e de outras áreas de interesse acadêmico, na construção de desenhos complexos de pesquisa sobre a realidade amazônica.

