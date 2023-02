Encerra amanhã o prazo para recursos a edital da prefeitura de apoio a bandas e blocos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou ontem (1), o resultado preliminar do edital de apoio às bandas, blocos e festas de rua. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira (31), na edição 5517.

Ao todo, 126 propostas foram inscritas e analisadas pela comissão técnica. Destas, 75 foram habilitadas e 51 apresentaram algumas irregularidades por não atenderem a todos os quesitos propostos no certame.

“Estamos divulgando o resultado preliminar para que os organizadores dos blocos e bandas que foram inabilitadas possam entrar com recurso para a realização do evento. Por isso é necessário acompanhar as etapas e prazos do edital”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga

O edital de chamada pública nº 001/2023 tem como objetivo a seleção pública de até 110 propostas, para a concessão de apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas, aos eventos que ocorrerão por ocasião do período carnavalesco de 2023, sejam eles bandas, blocos, festas de ruas carnavalescas.

O resultado preliminar apresentado não garante a contemplação do proponente no edital em questão. A confirmação dos proponentes selecionados será informada na homologação do resultado final, que indicará a classificação de cada candidato conforme a média de pontos atingida, através dos critérios de pontuação e quantidades de vagas.

A comissão técnica informa ainda que, o prazo para apresentação de recurso encontra-se aberto a partir da data de publicação deste resultado preliminar e se encerra amanhã (3). Após isso, será divulgado o resultado final, bem como a homologação no dia 7/2.

