Embate entre Bolsonaro e Lula marca 1º debate entre presidenciáveis

O primeiro debate entre os candidatos a presidente da República, realizado pela TV Band na noite deste domingo (28), marcou o primeiro embate entre os dois principais candidatos, incluindo Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que se encontraram pela primeira vez. Acompanhe o debate ao vivo abaixo.

Além dos dois líderes das pesquisas eleitorais, participam do debate Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (UB) e Felipe D’Ávila (Novo).

No primeiro bloco, o grande destaque foram as perguntas entre os candidatos, onde o presidente Bolsonaro perguntou para o petista sobre corrupção.

Entre outros dados, o candidato do PL citou o endividamento de R$900 bilhões da Petrobras, fonte do Petrolão e dos principais escândalos de corrupção dos governos do PT, e perguntou se Lula quer voltar ao poder para dar continuidade aos desvios de verba pública.

O petista se limitou a citar leis aprovadas no seu governo, mas não comentou as centenas de denúncias de corrupção em torno das administrações petistas.

*Com Diário do Poder