Em Parintins, Wilson reafirma prioridades nas áreas de infraestrutura e social

Recebido calorosamente pela população de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), na noite de ontem (10), o governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, reafirmou compromissos firmados com os moradores do município, como ampliar o Ilumina+ Amazonas, solucionar a problemática relacionada ao descarte de lixo e executar as obras do Prosamin+.

“Eu vou pavimentar cada pedaço desse município, não vai ficar uma rua sequer. A noite de Parintins hoje é tipo dia, por causa do LED que nós colocamos aqui e lá na Vila Amazônia também. E vamos colocar também no Mocambo e no Caburi”, disse Wilson Lima.

“Vou resolver o problema do lixão de Parintins, que muita gente prometeu e não resolveu. Vou fazer o Prosai na Lagoa da Francesa, que é o programa de saneamento que vai dar dignidade para as pessoas e tirar quem está no alagado”, acrescentou o governador.

Essas obras estão incluídas no total de investimentos destinados para infraestrutura de Parintins no governo Wilson, que é da ordem de R$ 145 milhões, entre obras concluídas, que estão sendo executadas e que serão iniciadas, segundo a assessoria do candidato.

Wilson Lima percorreu as ruas de Parintins em carreata e caminhada com a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, e candidatos proporcionais da coligação Aqui é Trabalho!, que também acompanharam o governador durante comício na praça dos bois.

Prosai Parintins

O Prosai Parintins vai solucionar problemas de moradia e sistemas de esgoto, de água e eliminação do lixão, um problema histórico enfrentado pela população da cidade, segundo dados da assessoria.

A intervenção vai ser em 119 mil metros quadrados, alcançando os bairros da Francesa, Palmares, Santa Clara, Rita de Cássia e Centro; com investimento de R$ 467,5 milhões, sendo R$ 407,5 milhões financiados pelo BID e R$ 60 milhões do Estado.

A fase que já está em projeto para iniciar é a Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos com Pirólise, com investimentos de R$ 90 milhões, ainda de acordo com o documento divulgado pela assessoria do candidato.

Wilson Lima modernizou a iluminação com o LED na sede de Parintins e na Vila Amazônia. Também investiu na manutenção do Aeroporto Júlio Belém, com implantação da esteira de bagagens no terminal de passageiros.

Ainda na infraestrutura, Wilson Lima está trabalhando na construção da infraestrutura turística da Serra da Valéria; e vai reformar a delegacia.

Outros investimentos

Wilson Lima beneficia 8.505 famílias com o Auxílio Estadual Permanente, inaugurou um restaurante popular Prato Cheio e destinou R$ 1 milhão em equipamentos para organizações sociais, afirmam os dados do documento divulgado pela assessoria.

Na saúde, Wilson Lima, de maneira histórica implantou as primeiras Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em Parintins. Ele também investiu R$ 74 milhões nos hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo, que estava fechado e voltou a operar, mostra o documento com o balanço.

Além do patrocínio recorde de R$ 10 milhões para Caprichoso e Garantido, os investimentos de Wilson Lima para Parintins, no primeiro mandato, contemplam educação, liberação de crédito e setor primário.

