Em Novo Airão, Eduardo Braga apresenta projetos para saúde pública e turismo sustentável

O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em Defesa da Vida”, senador Eduardo Braga (MDB) apresentou ontem (10), em Novo Airão, os principais prontos do seu plano de governo e disse que vai priorizar a construção de hospitais e maternidades no interior e na capital. Braga também defendeu políticas públicas de incentivo ao turismo sustentável para o estado.

O senador afirmou que seu projeto de governo contempla a construção de hospitais e maternidades nas zonas Norte, Leste e Sul, além de melhorias nas estruturas das unidades de saúde do interior do Estado. “Precisamos mudar para avançar e cuidar das pessoas. O nosso maior inimigo, minha gente, é a fome. E para isso também temos propostas de tirar as famílias do mapa da fome, o que voltamos a amargar depois de 10 anos no país”, disse.

O candidato ao governo do Amazonas também falou do programa Novo Cidadão, o maior projeto de transferência de renda que vai garantir um auxílio estadual de R$ 500 às famílias carentes. “Esse valor vai se juntar aos R$ 600 do novo Bolsa Família que será permanente com o presidente Lula a partir de 2023. Portanto, serão R$ 1,1 mil para que as famílias consigam comprar o gás, o feijão e o arroz, sem ter que ficar escolhendo o que vai levar pra casa”, afirmou Eduardo.

Reunião na zona Norte

Na noite de sexta-feira (9), o candidato do MDB participou de reunião com moradores do bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus, onde mais uma vez, reforçou a necessidade da construção de hospitais e maternidades nas zonas Norte, Leste e Sul.

Ele também falou do projeto de governo que vai garantir mais segurança ao povo amazonense na capital e no interior. “Quando fui governador, acabamos com as famigeradas galeras e criamos políticas sociais para os jovens que antes eram vítimas da violência e do tráfico”, lembrou.

“A violência tem que ser combatida com a valorização dos profissionais da segurança pública, com o emprego da tecnologia e políticas sociais e educacionais para as pessoas. A geração de emprego também é fundamental para que as pessoas tenham renda e possam criar seus filhos. Quando fui governador, o distrito empregava mais de 135 mil trabalhadores. Hoje pouco menos de 100 mil. O estado cresceu e o emprego encolheu. Tem alguma coisa errada e vamos juntos, com responsabilidade, consertar tudo isso”, afirmou Eduardo Braga.

Com informações da assessoria