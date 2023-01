Em maternidade de Parintins, SES-AM registra o nascimento do maior bebê do Amazonas

A criança nasceu saudável, com 7 quilos e 59 centímetros, de parto cesárea

O maior bebê do estado do Amazonas nasceu na tarde de ontem (18), no Hospital Padre Colombo, da Diocese do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), unidade conveniada da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). O recém-nascido Angerson veio ao mundo às 11h27, com 7,328 quilos e 59 centímetros, de parto cesárea, e já é um recorde na rede de saúde do Amazonas. Nascido com peso acima do normal, o estado de saúde do bebê é estável e considerado um recém-nascido saudável.

A mãe Cleidiane Santos dos Santos, 27, é moradora de Parintins, tem mais cinco filhos e estava em sua 40ª semana de gestação. Ela conta que o tamanho da criança a surpreendeu, mas que o sentimento de ver seu bebê saudável foi indescritível. Ela agradeceu à equipe do hospital pela assistência oferecida.

“Eu não esperava essa surpresa, eu pensei que seriam quatro quilos, mas veio sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padre Colombo, que está me dando força e me tratando muito bem, desde quando eu entrei aqui, se não fossem eles, eu não sei o que que seria de mim. Então eu agradeço cada um”, disse a mãe da criança.

A direção do hospital, referência em obstetrícia em Parintins e Baixo Amazonas, informou que a mãe deu entrada na unidade um dia antes do parto, na terça-feira (17), para consulta obstétrica com intuito de acompanhar sua gestação. Durante o atendimento, constatou-se que Cleidiane estava gerando um bebê GIG (Grande para Idade Gestacional) e considerando o tempo gestacional, a equipe a encaminhou para o procedimento de parto cesárea.

A obstetra Artemisia Pessoa conta que a mãe já havia sido referenciada por algumas situações de risco no pré-natal, mas a equipe, ao identificar a situação do caso de um bebê GIG, ofereceu atenção especial e humanizada, para que Angerson nascesse da melhor forma possível e, também, comemora o sucesso do procedimento.

“Ele está recebendo uma assistência intensiva da equipe de neonatologia, que está responsável pelos cuidados. A gente só tem alegria, satisfação e gratidão por ter dado tudo certo nesse caso, nessa situação de risco, uma situação rara que também acabou surpreendendo a gente, porque a gente estava imaginando até um bebê em torno de seis quilos, pela ultrassonografia, mas ele ainda superou essa expectativa” contou a profissional.

A família pede apoio no momento, visto que será necessário renovar todo o enxoval de roupas para o bebê, devido ao tamanho inesperado que a criança veio ao mundo. Os profissionais do hospital se juntaram para arrecadar cestas básicas e um novo kit de enxoval. Aos interessados em ajudar, a unidade receberá doações até o dia em que a mãe e o bebê tiverem alta.

