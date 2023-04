Em evento na Ponta Negra, David Almeida destaca ações da gestão em apoio ao ‘Abril Azul’

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou hoje (30), do evento de encerramento da campanha ‘Abril Azul’, que busca conscientizar e ensinar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação aconteceu no complexo turístico Ponta Negra.

David Almeida destacou as ações realizadas pela Prefeitura de Manaus durante todo o mês, enfatizando assim, o compromisso de lutar pela causa e dar apoio às famílias que têm pessoas com o TEA.

“São várias secretarias envolvidas trabalhando nesse mês do autismo. Hoje, estamos trabalhando com uma caminhada de conscientização, incentivando essas políticas para que a gente possa inserir os autistas no dia a dia e minimizar os efeitos que causam esse transtorno. Estamos dando todo amor e apoio necessário às famílias”, enfatizou Almeida.

Entre os trabalhos realizados pela Prefeitura de Manaus está o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), no bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste da cidade.

“Nós começamos com o atendimento do Eamaar com 2,2 mil crianças. Agora, temos mais de 6,5 mil crianças e isso faz com que nós possamos continuar investindo. Estamos fazendo uma ação com a transversalidade da prefeitura para a conscientização da causa autista. Tenho certeza que esse trabalho tem agradado às famílias e estamos lutando para conseguir ampliar esse atendimento”, destacou o prefeito.

A ação na Ponta Negra teve o apoio do Fundo Manaus Solidária (FMS), Fundação Manaus Esporte (FME), Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), Eamaar, e das secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa), de Limpeza Urbana (Semulsp), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Além da caminhada, a Prefeitura de Manaus realizou na Ponta Negra diversas atividade de interação, estimulando as atividades motoras e sociais das crianças. Para o presidente do FMS, Emerson Castro, essas ações são oportunidades importantes para que as famílias possam interagir e aprender mais sobre o transtorno.

“Essa é mais uma ação realizada a pedido do prefeito David Almeida, que está proporcionando para a população a oportunidade de aprender mais sobre o autismo, além de aproveitar o momento, se divertir e destacar essa pauta tão importante na nossa sociedade”, afirmou Castro.

Com informações da Semcom