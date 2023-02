Em dois anos, Prefeitura amplia de 47% para 74,8% a cobertura da Saúde em Manaus

A Prefeitura de Manaus aumentou a cobertura da Rede de Atenção Primária em Saúde em 16% nos últimos 12 meses, chegando a 74,8%. O cálculo foi feito pelo Ministério da Saúde e compreendeu os meses de janeiro a dezembro de 2022 e levou em consideração o número Equipes de Atenção Primária (EAPs) e da Estratégia Saúde da Família (ESFs), o quantitativo da população e os cadastros individuais na rede municipal.

Os dados são oriundos do sistema eGestor, plataforma que concentra as informações oficiais de todo o país. A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que em janeiro de 2021 a cobertura estava em 47,24%, subiu para 64,42% em dezembro do mesmo ano, e que chegar agora em 74,8% é um resultado excelente, que representa um grande avanço na oferta dos serviços da atenção básica para os manauaras.

“Esse percentual é uma demonstração do fortalecimento da cobertura da atenção básica, uma das prioridades do prefeito David Almeida, que vem investindo na saúde desde os primeiros dias do seu mandato. Na prática, esse percentual significa que estamos absorvendo as necessidades da população na promoção da saúde e na prevenção dos agravos”, destaca.

A diretora do Departamento de Inteligência de Dados (DID), Sanay Pedrosa, explica que o Ministério da Saúde, quando calcula a cobertura da atenção básica de um município, considera a população deste território, que no caso de Manaus é de 2,903 milhões e também o número de Equipes de Atenção Primária, compostas por médicos e enfermeiros, e as de Estratégia Saúde da Família, que reúnem médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem. A quantidade de cadastros individuais vinculados a essas equipes também entra no cálculo.

“É um cálculo simples que considera a execução da atenção primária e permite mostrar que as pessoas estão sendo acompanhadas por uma equipe de saúde. O nosso resultado é muito bom porque representa mais acesso, maior resolutividade e o fortalecimento de todos os atributos da atenção primária. É um avanço e tanto. E ainda queremos chegar a 80% de cobertura até o ano de 2024”, acrescenta.

Sanay informa que a Semsa dispõe atualmente de 116 Equipes de Atenção Primária (EAPS) e 329 Equipes de Saúde da Família (ESFs) e mais de 1,7 milhão de cadastros individuais vinculados a essas equipes. O cadastro individual de 2022, inclusive, representa um avanço importante, que responde por uma elevação de 17,1% quando comparado ao ano de 2021.

Cadastro individual

Toda pessoa que recorre à atenção primária, porta de entrada do SUS, precisa estar referenciada a uma equipe de saúde. Esta relação é denominada de vínculo.

Os instrumentos que materializam e demonstram esta ligação entre a pessoa e a equipe de saúde acontece quando o usuário inicia o atendimento em uma Unidade de Saúde (UBS), por meio do prontuário eletrônico ou quando um Agente Comunitário de Saúde (ACS) faz uma visita a um grupo familiar e os encaminha à unidade mais próxima de sua casa, por exemplo.

No caso de Manaus, a Semsa realizou no ano passado 1.733.581 cadastros individuais, enquanto em 2021 esse total foi de 1.480.997.

“O sucesso das ações de saúde que resultam na ampliação da cobertura da atenção básica, está diretamente ligado ao número de pessoas cadastradas nos sistemas de saúde, uma vez que eles validam o serviço de saúde prestado. O usuário não precisa, necessariamente, morar em Manaus para que este vínculo aconteça. A pessoa pode ser de outro município, mas buscar os serviços de saúde da capital para fazer algum procedimento ou atendimento. O vínculo se dá por meio da procura pelo serviço, de acordo com princípio da equidade, que rege o SUS”, complementa Sanay.

Com informações da Semsa