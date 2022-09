Em comunidade ribeirinha, Nicolau reafirma: ‘Vamos investir 100% do FTI nos municípios’

O candidato ao governo pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, reafirmou o seu compromisso com o desenvolvimento do interior do estado ao assegurar que 100% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo (FTI). Neste domingo, 11, O candidato e sua vice na chapa, professora Cristiane Balieiro, visitaram hoje (11) a comunidade São José, no distrito da Costa da Terra Nova, localizado no município de Careiro da Várzea (a 19 quilômetros de Manaus).

A maior reivindicação dos moradores é a construção de uma estrada de concreto com aproximadamente 10 quilômetros que possa ligar todas as comunidades da região, além de um porto comunitário. De acordo com Ricardo Nicolau, a ausência da estrada prejudica o escoamento da produção rural.

“Aqui no Careiro da Várzea, o dinheiro do FTI vai ajudar a mudar para melhor a vida de todos da comunidade. O produtor rural precisa escoar sua produção e vamos dar todo o incentivo a melhorias na infraestrutura. As comunidades rurais precisam de investimento, auxílio técnico e infraestrutura para crescer e prosperar. Eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com o povo do interior de que os mais de R$ 1,6 bilhão do FTI vão 100% para as cidades do interior”, ressaltou.

Durante a visita, o morador Genaldo Silva, 44, disse que a estrada pleiteada também pode ajudar no deslocamento das crianças para a escola, que hoje é feito por barco. Entretanto, a partir do auge do verão no mês de outubro, os rios secam e o transporte dos estudantes fica comprometido.

“Essa estrada vai ajudar as crianças que precisam ir para a escola. Como aqui é várzea, quando o rio vai secando, a distância para pegar o barco aumenta e muitas crianças fazem esse caminho a pé em um sol de meio-dia. Com uma estrada, esse transporte ficaria mais fácil”, declarou.

Pacto pela produção rural

Durante a ida ao Careiro da Várzea, Ricardo Nicolau também conversou com os permissionários da feira da Ceasa. O candidato propõe incentivar os produtores rurais para que produtos como o tambaqui, a tapioca e a farinha deixem de ser importados e passem a ser produzidos no Amazonas para aumentar a renda da população do interior e levar comida mais barata para a mesa do consumidor manauara, afirma Nicolau.

“A grande maioria dos produtos que consumimos aqui no Amazonas vêm de fora, como a nossa tapioca, o peixe e a farinha, por exemplo. Isso faz com que o preço fique mais caro. Se Deus permitir e a população me der a oportunidade, à frente do governo do Estado vamos incentivar nossos piscicultores para que o que Amazonas seja um grande produtor de pescado e de outros produtos, podendo gerar mais emprego e renda”, pontuou.

Com informações da assessoria