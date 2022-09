Em Barreirinha, lideranças Saterê Mawé garantem apoio à campanha de Amazonino Mendes

Candidato a vice-governador Humberto Michiles reuniu-se com tuxauas e caciques da etnia sateré mawé, no rio Andirá

O candidato a vice-governador pela chapa “A Força que vem do povo”, ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB), foi recebido hoje (26), por lideranças indígenas da etnia sateré mawé, que anunciaram apoio à eleição de Amazonino Mendes (Cidadania) ao Governo do Estado. Na comunidade Molongotuba, em Barreirinha, Humberto Michiles ressaltou que Amazonino, eleito governador do Amazonas, vai assegurar políticas públicas para garantir autonomia dos povos tradicionais da floresta.

“Eu senti o desejo profundo, o compromisso desse grupo de pessoas em lutar por aquilo que é mais importante para cada um de vocês. Vocês só terão liberdade realmente quanto tiverem educação. Porque enquanto não tiverem educação, sabem o que vai acontecer? Os políticos, de um modo geral, mais outras pessoas, vão querer apenas de vocês aquilo que vocês podem dar a eles, no caso da política, o voto”, disse Michiles. “Depois que passa a eleição, vocês passam a não ter mais praticamente um valor para todos eles”, completou.

Humberto Michiles reiterou o compromisso de Amazonino em estender um polo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para a região de Barreirinha.

Caminho

O cacique Erivelton Mawé destacou que Amazonino Mendes é o caminho mais seguro para os povos indígenas. “Decidimos caminhar com Amazonino e Beto Michiles justamente por uma única palavra: liberdade. Liberdade econômica, liberdade de podermos defender os nossos direitos, de combater a fome que se alastra no meio do nosso povo. O Amazonino não é a opção. Ele é o caminho para isso. Como o Amazonino é conhecedor, tem história, e o Beto tem raiz com o nosso povo, certamente é o caminho mais certo”, declarou.

Erivelton disse que o povo indígena tem confiança no Amazonino. “Ele tem um projeto sólido, e também, vai ao encontro do sonho do povo, que é a extensão da UEA, em Barreirinha. Acreditamos que o Amazonino tem compromisso com o nosso povo”, finalizou.

Humberto Michiles também se reuniu com lideranças políticas de Barreirinha, após encontro na aldeia da comunidade Molongotuba.

Com informações da assessoria