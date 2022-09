Em Anori, Wilson faz caminhada e fala de avanços em obras e na produção rural

Em viagem a Anori, nesta segunda-feira, 5 de setembro, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, fez caminhada e conversou com a população sobre investimentos na cidade (a 195 quilômetros de Manaus). Ele destacou obras de infraestrutura e o apoio aos produtores rurais e anunciou a implantação de um porto fluvial.

Antes de embarcar para Anori, o governador lembrou este 5 de setembro, em que se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província e também o Dia da Amazônia. Em suas redes sociais, ele reafirmou o compromisso de continuar estimulando o desenvolvimento do Amazonas, garantindo infraestrutura e geração de emprego e renda para os amazonenses.

“Vamos continuar trabalhando para a autonomia do nosso Amazonas e da nossa gente. O Amazonas tem 97% da sua floresta protegida e, para que isso continue acontecendo, é preciso proteger o cidadão que mora nela, gerando emprego, dando oportunidade para essas pessoas e levando infraestrutura”, disse.

Em Anori, Wilson caminhou pelas ruas da cidade e falou com a população, ressaltando obras como a que está sendo feita na Estrada Dr. Ozias Monteiro, que liga Anori a Codajás, que começou a ser pavimentada. A via é importante para o escoamento da produção da agricultura familiar.

“Tem um sonho que é antigo desse povo e que nós vamos concluir, nós vamos entregar e vamos tirar do papel, que é a estrada Anori-Codajás. Eu já comecei a pavimentar o trecho lá de Codajás. E nós estamos na execução final do projeto para que a gente possa definitivamente resolver esse problema. Esse é um compromisso do governador Wilson Lima”, disse.

Wilson também anunciou um porto flutuante para a zona rural. “Eu já estou com um porto pronto lá em Manaus para colocar na maior comunidade, na comunidade mais produtiva aqui de Anori e garantir o escoamento da produção”, afirmou, ao assegurar que assim que definida a comunidade, o porto será transportado por balsa até o município.

Setor primário

Balanço de ações do Governo Wilson Lima em Anori aponta, ainda, o investimento de R$ 507.700 em três associações de produtores rurais do município, beneficiando 5.250 famílias direta e indiretamente. As entidades receberam equipamentos como aeradores e motobomba, além de material para suas sedes administrativas.

Mais de 1 mil produtores receberam assistência técnica e cerca de 230 Cartões do Produtor Rural, com benefícios como isenção de impostos e descontos em compras de insumos, máquinas e equipamentos. Para gerar renda, foram adquiridas 108 toneladas de alimentos de 33 agricultores familiares, que receberam mais de R$ 214 mil.

Os produtores receberam, ainda, recursos para aquisição de calcário para correção do solo e mecanização da área de plantio, além de 200 kits com sementes para produção. A Afeam destinou mais de R$ 3,6 milhões em 383 operações de crédito na cidade, que ajudaram a manter/criar 1.149 empregos.