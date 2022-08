Em 1º comício, Lula diz que Bolsonaro é “desequilibrado mentalmente”

Na noite desta quinta-feira (18), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), é uma pessoa “desequilibrada mentalmente”. O discurso ocorreu em seu primeiro comício desde o início da campanha eleitoral, na praça da Estação, em Belo Horizonte (MG).

“Estamos enfrentando uma pessoa desequilibrada mentalmente, uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico, que acha que polícia tem que matar e não prender, que tem que vender arma e não livro, que tem que estimular o ódio e não o amor”, afirmou Lula.

Horas mais cedo, Bolsonaro se envolveu em uma confusão com o youtuber Wilker Leão na portaria do Palácio da Alvorada, em Brasília, ao ser chamado de “vagabundo”, “covarde”, “safado” e “tchutchuca do Centrão”. O mandatário saiu do carro e puxou o influenciador pela gola da camiseta.

Em Minas, o petista estava com o ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato ao governo mineiro, Alexandre Kalil (PSD); com Alexandre Silveira (PSD), que concorre a vaga no Senado; com o deputado federal André Janones (Avante), que deixou a corrida para o Planalto para apoiar Lula; e com o seu vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB.

Lula aproveitou o comício e direcionou seu discurso aos eleitores religiosos. “A gente tem que olhar a Constituição e ela tem que ser cumprida, tem que olhar a declaração universal dos direitos humanos e ela tem ser cumprida, e a gente tem que olhar a Bíblia e ela tem que ser cumprida. Todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus, e temos direito de viver com muita dignidade e com muito respeito.”

De acordo com o ex-presidente do Brasil, Bolsonaro está “mais para fariseu do que para cristão” por estimular o ódio. “Não queremos as pessoas odiando umas as outras, queremos elas se abraçando, se ajudando. Não sendo utilizadas religiosamente como são hoje uma parte do povo brasileiro por alguém falando em Deus cometendo pecado, porque é heresia falar o nome de Deus em vão como fala esse cidadão”, disse.

*Com iG