Eleitores no exterior ainda não sabem onde votar

Grupo de eleitores nos Estados Unidos está se mobilizando com base em informações não oficiais para uma viagem de quase 4h para votar nas eleições de outubro. O martírio se explica porque a dois meses da votação do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não divulgou os locais, e o eleitor que busca a informação no site do órgão é levado a um mapa que foi tirado do ar ou a uma página que não existe.

O Código Eleitoral prevê a votação no exterior onde houver “o número mínimo de 30 eleitores”, normalmente no consulado ou Casa Brasil. Em 2018, havia mais de 500 mil eleitores aptos a votar no exterior, mas a abstenção foi de 59%. Pelo zelo apresentado, a tendência é piorar. *Com Coluna Cláudio Humberto