Eleitores abraçam e declaram apoio a Amazonino Mendes no 7 de Setembro, na Ponta Negra

Ex-governador recebeu o carinho e incentivo do público por onde passou nesse feriado de Independência

O candidato Amazonino Mendes, líder da chapa “A Força do Povo”, foi aplaudido ontem de tarde (7), ao passar pela praia da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, e outros locais da cidade neste feriado de 7 de Setembro. Amazonino saiu de jipe para percorrer a cidade nesta quarta.

“Ser recebido com tanto carinho e respeito pelo povo amazonense me dá ânimo e é o meu combustível para governar este estado”, frisou o candidato da Federação PSDB-Cidadania.

Na companhia do candidato a vice-governador, Humberto Michiles (PSDB), Amazonino recebeu abraços, acenos e muitos pedidos para tirar fotos por todo o percurso.

Muitos populares manifestaram apoio à candidatura de Amazonino com frases de incentivo e declarações de afeto e confiança. “Você é o cara que fez tudo e sempre olhou por esse povo. Volta, meu governador”, disse Martha Bulcão.

Independência

No Dia da Independência do Brasil, o candidato Amazonino Mendes, da Federação PSDB-Cidadania, convocou a população amazonense a refletir sobre o seu próprio futuro. Amazonino destacou a importância do voto responsável, no dia 2 de outubro.

“Esse 7 de Setembro, que lhe dá a ideia de independência, deve ajudar a sua reflexão. Você tem de procurar, claro, cada vez mais ser independente, pelo teu filho, pela tua mulher, pelo teu marido, pela tua família. É natural, a gente está aqui para progredir, para crescer. Então, a data de hoje, magna no nosso país, deve te consultar; fazer com que você reflita e veja que a maior arma que você tem é o seu voto”, declarou Amazonino.

Amazonino Mendes pediu ao eleitor amazonense que não desperdice o voto em detrimento do próprio futuro. “Segure o seu voto como a sua dignidade, como seu patrimônio, não deixe ser aviltado, pela simples compra desse ou daquele político irresponsável de tantos que tem por aí”, declarou o candidato.

Com informações da assessoria