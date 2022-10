Eleições brasileiras são as mais citadas do mundo no Twitter com 100 milhões de Tweets

Os brasileiros vão às urnas no próximo domingo (2) para votar nos seus candidatos que disputam os cargos de deputado federal e estadual, senador, governador e presidente nas eleições deste ano.

Mas um levantamento publicado hoje (30), mostra que os cidadãos estão debatendo fervorosamente assuntos relacionados à corrida eleitoral desde o início do ano. De acordo com o Twitter, a eleição no Brasil é a mais tweetada do mundo em 2022.

O relatório da rede social aponta que, de 1º de janeiro a 29 de setembro, foram contabilizados mais de 100 milhões de Tweets sobre o pleito eleitoral brasileiro.

Nas últimas sete semanas, que foi quando ficou liberada a realização de campanhas eleitorais, foram registrados aproximadamente 45 milhões de posts no twitter sobre as eleições de outubro.

Corrupção, economia e violência foram os temas relacionados à corrida eleitoral mais comentados desde o dia 15 de agosto.

