Eleições 2022: Lula vence em 14 Estados e Bolsonaro em 12 e no DF no primeiro turno

O petista ganhou em todos os estados do Nordeste e na maioria da região da Norte. Já Bolsonaro venceu no Centro-Oeste e Sul.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 14 Estados do país no primeiro turno disputado ontem (2). Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu em 12 Estados e no Distrito Federal.

No total, o petista marcou 48,24% dos votos válidos, com 99,18% das urnas apuradas. Bolsonaro somou 43,36%.

Lula ganhou em todos os Estados do Nordeste. Sua maior vitória na região aconteceu no Piauí, onde o petista teve 73,8% dos votos válidos, ante 20% de Bolsonaro.

Na Bahia, Lula também marcou uma vitória com grande maioria dos votos — 69,5%. Bolsonaro chegou a 24,4%. Lula também venceu Bolsonaro com ampla maioria em seu Estado natal, Pernambuco. Marcou 65,1% dos votos, contra 30% de Bolsonaro.

No Norte, Lula venceu em quatro dos Estados: Pará, Amazonas, Tocantins e Amapá. Na região, o petista registrou sua maior vitória no Pará, com 52% dos votos — o atual presidente teve 40,4%.

Já Bolsonaro venceu em toda a região Centro-Oeste. Sua vitória maior expressiva aconteceu no Mato Grosso, com 59,8% ante 34,3% de Lula. Em Goiás, Bolsonaro marcou 52,1% contra 39,5% de Lula. No Distrito Federal, o presidente ganhou com 51,6% — o petista somou 36,8%.

No Sudeste, Bolsonaro venceu em três dos quatro Estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Em São Paulo, o presidente venceu com 47,7% dos votos. Lula marcou 40,8%. No Rio, Bolsonaro registrou 51%. Já Lula, 40,7%.

Tido como Estado decisivo — todos os candidatos que venceram lá ganharam a eleição —. Minas Gerais deu vitória a Lula. O petista ganhou com 48,2% — Bolsonaro teve 43,6%.

O atual presidente também ganhou em todos os Estados da região Sul.

Santa Catarina, tido como um Estado bolsonarista, confirmou a fama e deu a maior vitória percentual a Bolsonaro no país. Bolsonaro venceu com 62,2% dos votos — Lula marcou 29,5%. Já o Paraná deu vitória a Bolsonaro: 55,2% contra 35,9% de Lula.

No Rio Grande do Sul, a vitória de Bolsonaro foi mais apertada — 48,9% dos gaúchos votaram em Bolsonaro; Lula somou 42,2%.

Com informações da BBC News Brasil