Eleição para deputados, senadores e presidente acontece ao mesmo tempo em todo Brasil

A votação começou neste domingo ao mesmo tempo em todo o Brasil. É a primeira vez que isso acontece, com os eleitores obedecendo aos horários de Brasília. Ou seja, as urnas são abertas e fechadas juntas em todo o país, independentemente do fuso horário de cada região.

Ao todo, 156 milhões de brasileiros estão aptos a escolher quem vai ocupar os cargos de deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República. O segundo turno, se for necessário, está previsto para 30 de outubro.

Diversos presidenciáveis já votaram, acompanhados pela imprensa.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou para votar por volta das 9 horas da manhã no Rio de Janeiro dizendo que vai vencer no primeiro turno. Perguntado na chegada e na saída da seção eleitoral se vai reconhecer o resultado, não respondeu de maneira direta. Ele voltou a falar que respeita a apuração se as eleições forem limpas e insistiu no “datapovo” —narrativa de que tem apoio popular e sofre boicote dos institutos de pesquisas.

Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou pela manhã em São Bernardo do Campo (SP), na região metropolitana de São Paulo. Lula tem repetido que não receia qualquer ameaça democrática caso vença o pleito e que “fanáticos” terão de se adequar, em recado direto a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) votou na manhã deste domingo (2) em Fortaleza (CE). O pedetista, que disputa a presidência pela quarta vez, disse à imprensa que o “travou um bom embate” e “uma boa luta” durante sua campanha.

A candidata à Presidência Simone Tebet (MDB), que tenta se eleger presidente da República pela primeira vez, registrou seu voto na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho.

Horários de votação

As seções eleitorais abriram às 8h e vão ser fechadas às 17h, seguindo a hora oficial do Brasil. Em todos os estados, a duração da votação é a mesma: de nove horas.

No Acre e em parte do Amazonas, os relógios marcaram 6h no início da votação. Serão 7h no restante do estado e em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. Às 9h, para quem estava em Fernando de Noronha (PE).

Da mesma forma, o fechamento das urnas obedecerá a essa diferença. É importante lembrar que as seções eleitorais esperam os eleitores que estão na fila votar antes de encerrar seus trabalhos.

Com informações do Uol