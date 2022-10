Eduardo Braga vai para o segundo turno e já busca apoio de Amazonino e Ricardo Nicolau

O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida” (MDB/PSD e a federação PT/PCdoB e PV), senador Eduardo Braga (MDB), disputará o segundo turno das eleições. O político, que foi governador do Amazonas por dois mandatos consecutivos (2003-2010), concorrerá ao terceiro mandato com o candidato à reeleição, o governador Wilson Lima (UB). Ainda na noite de hoje (2), Eduardo Braga ligou para os candidatos Amazonino Mendes e Ricardo Nicolau. “Nós vamos começar o segundo turno conversando com os companheiros que disputaram o primeiro turno. Já falei com o Amazonino hoje, já falei com o Humberto Michiles, liguei para o Ricardo Nicolau. Quero conversar com a Carol que fez uma bela campanha. Eu quero conversar com todos. O Amazonas precisa voltar a crescer”, afirmou Eduardo Braga.

Eduardo Braga foi, dos sete candidatos que disputam o cargo de chefe do Poder Executivo estadual, o último a registrar candidatura, como relembrou nesta manhã. “Nós começamos por último porque tínhamos toda uma articulação pra construir. Construímos essa articulação e fizemos uma campanha abençoada. Eu quero aqui agradecer a milhares e milhares de amazonenses que nos receberam, tanto na capital quanto no interior, com respeito, com carinho, ouvindo nossas propostas”, disse, fazendo referência ao apoio do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, que disputará o segundo turno com Jair Bolsonaro.

Eduardo Braga (MDB), juntamente com a vice Anne Moura (PT), realizou, ao longo do primeiro turno da campanha, inúmeras caminhadas, carreatas, motociatas e comícios, tanto na cidade de Manaus quanto em 30 municípios do interior. O candidato visitou Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Novo Airão, Silves, Anori, Caapiranga, Tefé, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Barreirinha, Parintins, São Sebastião do Uatumã, Humaitá, Boca do Acre, Lábrea, Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Barcelos e Santa Isabel.

Braga atribuiu o bom desempenho nas urnas ao povo do Amazonas, que acompanha a sua carreira política há mais de 40 anos, conhece as suas obras e o empenho para melhorar a qualidade de vida dos amazonenses, com projetos que se tornaram notórios, como o Prosamin, Jovem Cidadão e, em parceria com o Governo Federal, o Luz para Todos, a ponte Jornalista Phelippe Daou, o gasoduto e o Proama.

Desafios

Eduardo Braga disse que ao longo do primeiro turno da campanha, “enfrentou grandes desafios, como uma ‘avalanche’ de fake news, pesquisas com dados duvidosos e tempo reduzido para visitar os 61 municípios do interior do estado”, avaliou.

“Eu quero agradecer a todos os companheiros e companheiras que nos ajudaram. Não foi fácil, nós sabíamos que não seria uma caminhada fácil. Nós fizemos uma campanha de propostas, mostrando como enfrentar os problemas que realmente importam como o desemprego, a saúde pública, a segurança pública, a educação. Nós vamos com muita humildade, mas com muita coragem e com muita determinação, construir mais alianças políticas para o segundo turno. Quero aqui cumprimentar o senador reeleito Omar Aziz, que ganhou brilhantemente uma eleição também difícil. Nada tem sido fácil na política brasileira, mas nós vamos redobrar os esforços no segundo turno. Eu quero agradecer aos meus irmãos do interior e a todos que acreditaram que nós podemos mudar a história do Brasil e do Amazonas”, declarou Eduardo Braga.

Com informações da assessoria