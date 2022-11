Economia é impulsionada com pontos de transmissão da Copa apoiados pela Prefeitura

Movimentação de público, que já ultrapassa 78 mil pessoas, cria oportunidades para pequenos empreendedores aumentarem sua renda

Que o Brasil é um dos maiores celeiros do futebol, todo mundo sabe, agora não é só em campo que o brasileiro se destaca. No quesito empreender, por exemplo, o Brasil ocupa o 7º lugar no Ranking Global de Empreendedorismo. E em Manaus não é diferente. Com o grande fluxo de pessoas nos locais de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo do Qatar, muitos empreendedores estão aproveitando para garantir uma renda extra nesse período.

Até o momento, cerca de 78 mil pessoas acompanharam as transmissões apoiadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), nas ‘Ruas da Copa’, Ponta Negra e Eldorado, é o que destaca o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira. A expectativa é que até o final da Copa mais de 300 mil pessoas acompanhem os jogos nesses pontos.

“Estamos ampliando os pontos de transmissão, que acontecem nas Ruas da Copa, no Eldorado e aqui na Ponta Negra. Nós estamos muito otimistas por todo trabalho que vem sendo realizado sob a orientação e o comando do nosso prefeito David Almeida. Temos certeza que estamos proporcionando mais que lazer, um ambiente favorável para negócios, e geração de emprego e renda”, explicou Alonso Oliveira.

Para a administradora e maquiadora, Camila Natasha de Melo, 29, a Copa do Mundo é uma excelente oportunidade para garantir uma renda extra. “Sou maquiadora e como eu tinha glitter em casa; estrelas verde e amarela, que são a cor do Brasil, então eu pensei: eu vou para onde a multidão está. E aí eu vim, porque na verdade hoje essa é a minha principal renda: a maquiagem”, finalizou.

O artesão Marcondes Vieira de Souza, 28, que sonha adquirir um lugar físico para montar sua lojinha, comemorou a movimentação de pessoas prestigiando o evento de transmissão. “Em dias de eventos como este, que é de uma proporção grande, dá para juntar de R$ 500 a R$ 700 reais. No dia a dia, a venda é devagar, mas em eventos assim dá para garantir uma renda boa”, concluiu.

O comerciante venezuelano Aryel Martínez, 43, parabenizou o prefeito David Almeida por apoiar a cadeia da economia criativa, com geração de emprego e renda. “Isso aqui é muito importante. É uma oportunidade para aqueles que querem realmente trabalhar. Parabéns ao prefeito David Almeida”, pontuou.

O apoio da Prefeitura de Manaus nos pontos de transmissão é com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Fifa 2022.

Com informações da Manauscult