Dia Mundial da Tuberculose: Sabin alerta para importância da vacina para evitar a doença

O calendário básico de vacinação da criança já começa com a BCG, que significa Bacilo de Calmette e Guérin, em referência aos cientistas que a desenvolveram. A vacina, famosa por deixar uma marca nos braços, protege contra a tuberculose, doença infecciosa provocada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que atinge principalmente os pulmões.

A imunização é realizada em dose única e deve acontecer até os 5 anos de idade, mas o ideal é que seja feita nos primeiros dias de vida do bebê.

Neste Dia Mundial da Tuberculose (24 de março), a infectologista e gerente de imunizações do Sabin Diagnóstico e Saúde, Ana Rosa dos Santos, lembra a população sobre a importância dessa proteção. “A aplicação em massa do imunizante permite a prevenção de formas graves da doença, como a tuberculose miliar, quando um grande número de bactérias se desloca pela corrente sanguínea e se dissemina pelo corpo, e a meningite tuberculosa, uma infecção das meninges (membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal) por disseminação do bacilo para as meninges”, detalha.

Apesar de o imunizante BCG existir há mais de 100 anos e ter uma eficácia de 86%, o Brasil registrou 68.271 novos casos da doença em 2021, segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde. “Nos últimos anos, observamos uma queda expressiva na cobertura vacinal, em especial a de BCG, que diminuiu 38,8% entre 2015 e 2021. “Essa é uma situação grave, porque barrar a transmissão das formas graves da tuberculose passa pela prevenção”, pontua a infectologista.

Além da vacinação, as famílias devem evitar contato com casos suspeitos e confirmados da doença. “Essa medida previne a propagação da tuberculose ativa, que é quando a doença está produzindo sintomas e pode ser transmitida para outras pessoas”, reforça a gerente de imunizações Ana Rosa dos Santos.

Portanto, é necessário ficar atento aos sinais de manifestação da doença e buscar cuidados médicos o mais rápido possível. “O principal sintoma é a tosse seca ou com secreção (catarro) por três semanas ou mais. Mas, em algumas pessoas, também pode apresentar febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço”, explica.

Com informações da assessoria