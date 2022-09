Dermilson Chagas quer prioridade para a juventude com diálogo e geração de oportunidades

O parlamentar destacou que os jovens são “cabeças pensantes” e devem ser ouvidos

O deputado Dermilson Chagas (Republicanos) destacou a importância dos jovens para o desenvolvimento do Amazonas. Na opinião do parlamentar, os jovens são “cabeças pensantes” e devem ser ouvidos no processo de planejamento para o desenvolvimento do Amazonas. Dermilson Chagas defendeu também a universidade como ferramenta para agregar esses jovens.

“Essa é o caminho, porque é na universidade que se concentra variados tipos de conhecimento de diversas ciências, e lá estão muitos jovens com ‘cabeças pensantes’. Esses jovens sairão da universidade, adentrarão o mercado, abrirão muitas portas, trarão novos conhecimentos ao mercado, poderão criar outras oportunidades ou fortalecer as que já existem. A universidade consegue trazer para gente algo mais sólido. Não dá para viver só do sonho político, não dá mais para viver somente do programa eleitoral”, destacou o deputado.

Por acreditar no poder que o estudo acadêmico possui para ampliar perspectivas, reestruturar e desenvolver a sociedade, através de ensino, pesquisa e extensão, o deputado Dermilson Chagas tem destinado emendas parlamentares para estudos científicos. Somente neste ano foram investidos quase um milhão de reais em pesquisas feitas na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), pesquisas estas que para o deputado devem melhorar a vida dos pescadores e da sociedade em geral.

“Destinei emendas para pesquisas sobre o pirarucu e a piracatinga. Nós temos o manejo do pirarucu em área de reserva e temos hoje uma superpopulação de peixes. Então, eu pedi para a Ufam fazer um estudo para saber se pode ser feito o abate do pirarucu duas vezes ao ano, porque o pirarucu está no topo da cadeia alimentar, ele come outros peixes menores. E tem vários locais no Amazonas que eles diminuem a população pesqueira. Então, hoje, há a necessidade de se fazer o abate duas vezes por ano. O outro é a pesquisa da piracatinga que é uma atividade econômica muito importante para os pescadores, principalmente para os que vendem peixe para Tabatinga. Então, a gente está destinando recursos para a universidade melhorar a vida do pescador, para ele sair da clandestinidade”, destacou o deputado.

Recursos para a UEA

Dermilson Chagas lembrou ainda da destinação de emendas parlamentares para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Em 2019, o deputado contribuiu para o trabalho de excelência que é desenvolvido pela universidade quando destinou R$ 100 mil, por meio da emenda parlamentar, para que a instituição fizesse a aquisição de computadores e projetores multimídia.

“Para a UEA destinei emenda para comprar computadores, apesar de que nunca me chamaram para inaugurar o espaço lá onde ficam as máquinas, e briguei para que o orçamento da universidade fosse autônomo. Porque o que tem acontecido é que a arrecadação da UEA que vem da Zona Franca de Manaus é dada parcialmente. Por exemplo, foram arrecadados 500 milhões, mas 200 milhões ficavam na conta do Estado para custeio. Isso está errado. A Universidade tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão, e a UEA nasceu com a concepção de melhorar a vida das populações do interior”, apontou o deputado.

