Dermilson Chagas destina meio milhão em emenda para São Gabriel da Cachoeira

O recurso beneficiará moradores da zona rural do município e será utilizado na aquisição de kits de painéis e placas solares, que serão distribuídos em comunidades rurais

O deputado estadual Dermilson Chagas (Republicanos) destinou, neste ano, uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para o município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus, em linha reta).

O recurso é uma transferência especial feita para que a Prefeitura adquira kits de painéis e placas solares para serem distribuídos em comunidades rurais de São Gabriel da Cachoeira.

“Recebi votos nos 62 municípios do Amazonas e, por conta disso, tenho um compromisso com cada cidade. Além disso, como parlamentar, é minha obrigação contribuir para o desenvolvimento dos municípios do interior, que precisam de investimentos em áreas prioritárias, como Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura e outras. No caso de São Gabriel da Cachoeira, recebi a reclamação de muitos moradores da zona rural que sofrem com a falta de energia. Por isso, destinei essa emenda a fim de que a prefeitura adquira kits de painéis e placas solares para moradores da zona rural”, explicou o deputado Dermilson Chagas.

Esta não é a primeira emenda destinada pelo deputado Dermilson Chagas para a aquisição de materiais de energia renovável no interior do Estado. Neste ano, o parlamentar destinou também uma emenda para que a Prefeitura de Envira implemente um projeto de energia solar para atender as demandas da Colônia de Pescadores e Pescadoras Profissionais e Artesanais do Município.

Com informações da assessoria