Deborah Secco se une a Malvino Salvador e é a nova sócia da Mais Cabello

Deborah Secco acaba de mergulhar ainda mais no ramo empresarial. A atriz, que já deu o primeiro passo nos negócios há alguns anos se tornando sócia de uma startup, agora assina o contrato de sociedade da Mais Cabello, maior rede de tratamentos e transplantes capilares do Brasil. A rede já conta com Malvino Salvador como sócio e agora traz Deborah como o rosto feminino da marca, na linha de Saúde Capilar Integrada.

A atriz chega para reforçar a divulgação dos transplantes e promover os tratamentos.

Sandra Nobre, CEO da Mais Cabello, comenta sobre a chegada de Deborah: “A Deborah vem, não apenas para somar com sua ótima imagem enquanto figura pública, mas trazendo também a credibilidade de uma profissional como ela estar investindo em nós, em uma empresa que ela realmente acredita. Ela chega não só como rosto feminino e investidora, mas como mais uma prova física da excelência dos resultados dos nossos tratamentos.”

Sobre o grande passo, Deborah explica que já conhece os empresários envolvidos e saber da vontade de todos em fazer o melhor foi crucial, mas ter um colega de profissão e grande amigo, como o Malvino, com uma grande carreira entrando de cabeça (literalmente) foi o que consolidou a certeza da decisão. “É muito bom participar de algo que muda tanto a vida das pessoas. Todos nós sabemos o quanto o cabelo é parte fundamental na nossa autoestima. E quando vi os resultados dos tratamentos da Mais Cabello, não tive dúvidas”, conta a atriz. Em Manaus, a clínica Mais Cabello fica na rua Javari, 16, Vieiralves.

Com informações da assessoria