David Almeida vota em escola na zona Sul e destaca normalidade nas eleições

O prefeito de Manaus, David Almeida, votou, por volta das 10h20 deste domingo, 2/10, na escola estadual Antônio Bittencourt, localizada na rua Adalberto Valle, no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul, onde foi recepcionado pela imprensa e pela população, e destacou a normalidade nas atividades locais, bem como o respeito necessário entre os cidadãos.

“Hoje é o dia em que as pessoas expressam suas preferências. Eu torço para que todos os eleitores cumpram o seu dever constitucional e democrático, possam respeitar a vontade de quem não tem a sua mesma pretensão, o seu mesmo pensamento. Que as eleições possam transcorrer da melhor maneira possível, dentro da normalidade, e que a democracia saia fortalecida”, enfatizou o prefeito.

A Prefeitura de Manaus está trabalhando, de forma integrada no primeiro turno das Eleições 2022, para garantir a segurança, tanto no cumprimento da Lei Seca, com servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), quanto com a limpeza das ruas, com equipes de plantão da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), e ainda a segurança no trânsito e no transporte público, que está gratuito até as 18h, com monitoramento dos fiscais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

“Nós fizemos todo um planejamento especial para nossa operação na eleição 2022, de forma que a gente não tenha nenhum problema com relação ao trânsito, então estamos com aproximadamente 300 agentes de trânsito nas principais zonas eleitorais, auxiliando a saída e chegada das pessoas que vão votar, de forma que não tenhamos nenhum transtorno na nossa cidade”, explicou o diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari.

O chefe do Executivo municipal comentou que recebeu uma prévia da manhã que apontou que a população está aderindo “em peso” às eleições, assim como a contadora Silvana Lima, que deixou sua mensagem sobre o importante momento eleitoral.

Nós temos que, na verdade, exercer nossa cidadania e a única maneira que nós temos de mudar este quadro que hoje está presente na nossa sociedade é a partir do voto, então você que ainda não votou ou está em casa, pensando em não votar, venha e exerça o seu voto, faça sua parte”, comentou Silvana.

