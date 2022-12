David Almeida visita ruas enfeitadas para a Copa do Mundo e destaca incentivo ao turismo e a economia criativa

O prefeito de Manaus, David Almeida, visitou, nesta sexta-feira, 2/12, antes da partida da Seleção Brasileira de Futebol diante de Camarões, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022, algumas das ruas enfeitadas contempladas pelo edital lançado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Todos os locais receberam palco, som, luz, telão e banheiros químicos, para que a população amazonense possa se reunir para empurrar a seleção “Canarinho” rumo ao hexacampeonato mundial de futebol.

David Almeida visitou as ruas Santa Isabel, localizada no bairro Vila da Prata, zona Oeste; rua 3, no Alvorada, zona Centro-oeste; e na rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, zona Sul, e ressaltou a importância dos locais para o fomento do turismo e da economia criativa.

“Essa é a economia criativa, os informais. Isso gera emprego, gera renda, o entretenimento proporciona isso. A Prefeitura de Manaus tem incentivado e fomenta através de toda essa estrutura, para que as pessoas possam se dirigir a essas ruas que foram selecionadas através de edital e torcer pelo Brasil. Manaus tem as ruas mais bonitas do mundo, as ruas mais visitadas e frequentadas do mundo. A prefeitura fomentando e a população, moradores e organizadores fazendo a sua parte, torna essa festa muito bonita”, destacou Almeida.

As ruas aptas à concessão de apoio para exibição dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo Fifa 2022 são: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 03, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Galvão, no São José I, zona Leste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste.

