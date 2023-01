David Almeida repudia atos extremistas contra a democracia e defende paz para o Brasil

O prefeito de Manaus, David Almeida, foi enfático em comentário condenando, nas redes sociais, os atos extremistas que provocaram grande tumulto na tarde de hoje (8), em Brasília.

Para David Almeida, “a democracia é um bem precioso a todos nós. Colocá-la em risco significa arriscar a própria solidez do país. Por isso o meu repúdio a qualquer ato que atente contra a nossa Constituição”.

A nota defende ainda que ”o Brasil precisa de paz e harmonia para seguir o seu caminho como uma grande Nação”, afirma o prefeito.

O texto de repúdio do prefeito refere-se ao ato ocorrido hoje em Brasília, com “manifestantes” que invadiram o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto e promoveram quebradeira e destruição do patrimônio público, incluindo obras de arte e dezenas de computadores e equipamentos em diversos andares do Senado Nacional.

Por Márcia Costa Rosa