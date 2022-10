David Almeida realiza entrega de ‘Kit Pneus’ para empreendedores do transporte da capital

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quinta-feira, 20/10, o início da entrega do ‘Kit Pneus’ para os quase 2 mil taxistas, mototaxistas, motoboys, táxi-frete e condução escolar cadastrados no programa lançado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que busca fortalecer a cultura empreendedora na capital amazonense. O evento aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, localizado na sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, e contou com a presença de representantes das classes contempladas na ação.

“Nós estamos com a nossa Semtepi lançando esse programa inédito. Manaus é a única cidade do país que beneficia as classes dos taxistas, mototaxistas, táxi-frete, condutores de vans e motoboys. Isso faz com que eles possam economizar e ter uma melhor condição para desenvolverem o seu trabalho. Além disso, na quarta-feira, 26/10, vamos entregar o Auxílio Empreendedor para 3 mil empreendedores individuais, no valor de R$ 500. Neste ano, nós estamos contemplando com os pneus, mas se eles assim quiserem, nós vamos ampliar, quem sabe para ajudar na suspensão, troca de óleo, filtro, freio, velas. Fazer uma revisão básica. Estamos apenas devolvendo para eles o que já é direito deles. Ser essa mão amiga, esse braço forte, é a obrigação da Prefeitura de Manaus”, enfatizou Almeida.

No total, quase 2 mil trabalhadores das categorias foram classificados para receber o benefício. O cronograma de entrega dos pneus foi divulgado na última segunda-feira, 17/10, e pode ser consultado no site da Semtepi (semtepi.manaus.am.gov.br).

O critério de escolha dos beneficiados foi baseado na Lei Municipal nº 2.476/2019 e teve o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), da Semtepi, como provedor dos recursos necessários para os investimentos.

David Almeida anunciou também que, no próximo ano, a Semtepi vai realizar uma busca por empreendedores ambulantes, para que novos programas sejam lançados, impulsionando, assim, o setor que é fundamental para a economia da cidade.

“Para o ano que vem, nós vamos ampliar essa nossa ajuda. Vamos atrás dos pipoqueiros, vendedores de churrasquinhos, todos os feirantes das feiras e mercados que estão sendo reformados pela prefeitura, para que possamos trocar seus maquinários. Vamos também ajudar cabeleireiro, barbeiros, todos aqueles que têm uma atividade de empreendedor, vão ter na prefeitura a sua parceira. Essa é uma ação que já está inserida no nosso orçamento anual e nós vamos tornar uma assistência anual, um apoio para os nossos empreendedores individuais”, destacou o prefeito.

Titular da Semtepi, Radyr Júnior ressaltou a importância da determinação do prefeito David Almeida de trabalhar a transversalidade entre as secretarias, para que ações, como a realizada nesta manhã, possam ser elaboradas com mais frequência, beneficiando a população da capital amazonense.

“Vencemos uma fase dolorosa para a gestão, que é o período de licitação. Vencemos o ineditismo, e o secretário Ebenezer Bezerra, da Semad (Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão), foi crucial para isso. Assim, todos podem ter ideia o quanto a transversalidade, o quanto nós temos que trabalhar juntos na prefeitura para poder entregar serviços e produtos. Nós somos únicos. Esses empreendedores são os únicos do país que estão recebendo de uma prefeitura um programa como esse. Tenho certeza que, no ano que vem, esse programa será ainda maior”, finalizou o secretário.

