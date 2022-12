David Almeida parabeniza presidente eleito da Câmara e destaca harmonia entre poderes em prol da população de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), parabeniza a eleição do vereador Caio André (PSC), parlamentar aliado que presidirá a Câmara Municipal de Manaus (CMM) nos próximos dois anos – 2023-2024. Nas palavras do prefeito, a harmonia e a independência entre os poderes têm tudo para continuar fortalecida em prol dos interesses da população manauara.

“Nos dois primeiros anos de nossa gestão, Prefeitura e Câmara andaram juntas, cada um independente mas cumprindo o seu papel constitucional, com um alinhamento que priorizou os interesses da população. Com a eleição do Caio André, que sempre apoiou importantes políticas públicas da Prefeitura, tenho certeza que essa parceria será fortalecida. E à gestão que se encerra, em nome de David Reis, o meu agradecimento pelo apoio a projetos que trouxeram desenvolvimento para a nossa cidade”, ressalta o prefeito.

Caio André sucede David Reis, vereador do mesmo partido do prefeito e que está no terceiro mandato consecutivo na casa legislativa. Nos dois primeiros anos da gestão David Almeida, Caio André foi o terceiro vice-presidente da Câmara. Integrando a base do prefeito no parlamento, se destacou pela atuação na aprovação de medidas da Prefeitura de combate a problemas da cidade e de valorização do serviço público.

Futuro

Para 2023, o prefeito se dedicará ao fortalecimento de programas estruturantes, em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação e mobilidade urbana. No novo ano, ele afirma que grandes obras serão lançadas, além da continuidade de investimentos focados em desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e bem-estar social.

“Construção de viadutos, a continuidade da revitalização do sistema viário, expansão e melhorias das redes de saúde e educação, ampliação da renovação da frota do transporte coletivo são alguns destaques em nosso planejamento para 2023”. E nesse sentido, acrescenta o prefeito David Almeida, o bom relacionamento com o parlamento é fundamental para a construção de uma cidade com melhor qualidade de vida.