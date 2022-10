David Almeida mobiliza apoio da direita às campanhas de Wilson e Bolsonaro

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), abriu mais uma frente de atuação nas eleições deste ano. Agora também está articulando apoio de lideranças da direita amazonense às campanhas de reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil) e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com a garantia do apoio do presidente da República ao fortalecimento da Zona Franca (ZFM), o prefeito de Manaus declarou apoio ao candidato em encontro em Brasília, nesta semana.

No primeiro turno, Bolsonaro foi o mais votado na capital amazonense, resultado que pode ser ampliado pela aliança com David Almeida. O prefeito conta com elevada aprovação popular, à gestão dele à frente da Prefeitura de Manaus, na casa dos 80%.

Em reunião na noite desta quinta-feira (13/10), o prefeito destacou às lideranças pró-Bolsonaro: “Essa reunião é importante para que possamos definir a estratégia que será usada e trazer ainda mais votos para o presidente Bolsonaro. Nas eleições de 2018, conseguimos 63% dos votos na Capital. Agora, nossa missão é ultrapassar essa marca”.

