David Almeida entrega Unidade de Saúde da Família L-47 totalmente revitalizada

Dando continuidade à reestruturação da rede básica de saúde na capital, o prefeito David Almeida entregou, nesta quarta-feira, 21/9, a Unidade de Saúde da Família (USF) L-47, localizada na rua Beija-Flor, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. O espaço passou por um amplo processo de revitalização, fruto de Parceria Público-Privada (PPP), que compreendeu reformas estruturais e aquisição de novos equipamentos para oferecer mais qualidade na oferta dos serviços de saúde aos 4 mil usuários, para os quais a unidade é referência.

Durante a entrega, o prefeito destacou que a UBS L-47 é a 30ª unidade de pequeno porte revitalizada pela atual gestão, de um total de 68 unidades do tipo que sofrerá intervenção.

“Essa é a 30ª UBS da PPP que a gente entrega, de um total de 68. A nossa meta é reformar todas as 68 até o final do mandato. Além disso, também estamos empenhados na construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) porte 4, e essa UBS que nós estamos entregando hoje faz parte do programa de revitalização das estruturas das nossas unidades de saúde, além da reforma do prédio, os materiais, os equipamentos, todos estão sendo trocados, os computadores, mesas, tudo isso nós estamos trocando, para que a gente possa ter uma melhor condição de trabalho, ofertando para a população o melhor serviço”, assegurou Almeida.

De porte IB, com 132 metros quadrados, a unidade recebeu nova cobertura, pintura, mobiliário, equipamentos, serviços de jardinagem, com manutenção e adequação das estruturas internas e externas. A L-47 atua com duas equipes de profissionais de saúde, sendo uma de Estratégia Saúde da Família (ESF) e uma de Saúde Bucal. A unidade oferta serviços e ações de saúde de caráter preventivo e está voltada para o atendimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, o plano de obras visa modernizar os estabelecimentos de saúde do município e ampliar a cobertura de atenção primária oferecida em todos os distritos da cidade, contemplando com prioridade as áreas de alta demanda e vazios assistenciais.

“Quando a gente moderniza uma estrutura que a gente oferece melhores condições com novos aparelhos, novos computadores, a gente melhora a qualidade do atendimento, do acesso à população. Essa unidade aqui faz parte do nosso plano de obras de revitalização de 68 unidades desse tipo, e assim a população se alegra e a gente mais ainda, por poder proporcionar um melhor acesso, uma melhor qualidade no atendimento”, completou Fraxe.

Em sua carteira de serviços estão incluídas consultas médicas e de enfermagem, coleta de material para exame laboratorial, coleta de para exame preventivo do câncer de colo do útero (Papanicolau), realização de curativos, retirada de pontos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, além de verificação de peso e altura, administração de medicamentos injetáveis e orais, aplicação de vacinas e dispensação de medicamentos básicos.

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura da rede de Atenção Básica do município, a Prefeitura de Manaus trabalha, atualmente, com um pacote de cem obras nas zonas urbana e rural, incluindo a construção de 25 novas unidades, sendo 15 de grande porte, com maior capacidade de atendimento e resolutividade, e mais 25 reformas e 53 revitalizações.

