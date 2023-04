David Almeida destaca incentivo ao esporte para garantir mais saúde à população

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, na manhã de hoje (16), da 2ª edição da Corrida ‘Movimenta Manaus’, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. A ação contou com a participação de mais de 3,5 mil pessoas.

Para David Almeida, a alta procura pelas vagas disponibilizadas para a prova só comprova o sucesso da estratégia da gestão municipal de trabalhar a qualidade de vida da população a partir da prática esportiva.

“Essa é a 2ª corrida ‘Manaus em Movimento’ da Semsa. Foram mais de 1 milhão e 100 mil acessos em oito minutos, sendo que tínhamos 3,5 mil vagas para inscrições. Portanto, isso demonstra a condição que Manaus está tendo para melhorar os nossos indicadores em relação à saúde”, afirmou Almeida.

A corrida teve o seu início às 5h55 com a largada das Pessoas com Deficiência (PcDs). Logo em seguida, às 6h, ocorreu a largada do restante dos competidores.

Questionado sobre a realização de novos eventos, David Almeida confirmou que a gestão municipal continuará investindo, uma vez que o esporte é o principal aliado no combate a doenças crônicas, como diabetes e pressão alta.

“Nós precisamos trabalhar a prevenção e o esporte auxilia nisso, tirar as pessoas do sedentarismo, evitar a diabete e a pressão arterial. Essas corridas e outras ações que a prefeitura tem feito no esporte, trabalhando a transversalidade, tem ajudado. Você deixa de frequentar UBS (Unidade Básica de Saúde), hospital, drogarias, então nós pregamos a qualidade de vida a partir da prática esportiva”, enfatizou David.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, afirmou que a ação irá incentivar a população a participar de novas corridas.

“A gente promove a atividade física como uma ótima opção para a promoção da saúde, para a prevenção de doenças. Essa corrida já está presente no calendário oficial do município e tenho certeza que a cada dia irá incentivar mais e mais pessoas a prática esportiva”, disse Shádia.

Primeira colocada entre as mulheres, a corredora Bianca Guedes fez questão de agradecer à gestão municipal pela oportunidade de participar de 2ª corrida da Semsa. “Achei a iniciativa maravilhosa. O esporte muda a vida das pessoas, estimula a gente a ter bons hábitos, a superar todas as dificuldades. Se você é capaz de melhorar seu tempo na corrida e conseguir uma boa colocação, você é capaz de qualquer coisa. Estou muito feliz com o resultado e digo que quem puder participar dessa corrida, participe, porque é incrível”, destacou.

Com informações da Semcom