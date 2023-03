David Almeida anuncia novas estruturas de saúde para ampliar avanços em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, reforçou, na manhã de hoje (28), o compromisso da gestão municipal de investir em novas estruturas básicas de saúde e reformar as existentes, para assim conseguir ampliar a cobertura assistencial da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em todas as zonas da capital amazonense e seguir elevando os índices no programa “Previne Brasil”, do governo federal.

A declaração aconteceu durante reunião realizada na sede da Semsa, localizada na avenida Maceió, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Participaram do encontro a titular da pasta, Shádia Fraxe, e os subsecretários Nagib Salim e Djalma Coelho.

“Hoje, nós temos 317 estruturas de saúde em Manaus. Destas, já conseguimos reformar 43. Estamos construindo dez UBS (Unidades Básicas de Saúde) porte 4, que vão dar uma nova dinâmica e um novo atendimento à população da cidade de Manaus. Essas estruturas funcionam como mini-hospitais e são capazes de atender mais de mil pessoas por dia. Isso vai facilitar o dia a dia dos usuários do sistema público de saúde”, enfatizou Almeida.

Entre essas unidades que estão sendo construídas está a UBS do Parque das Tribos, que será entregue no início do segundo semestre deste ano e será a maior estrutura de saúde instalada em uma área indígena do mundo.

Durante o encontro, foram mostrados os projetos implementados pela Semsa nos últimos três anos. As marcas contribuíram para que Manaus saísse da crise instalada durante a segunda onda de casos da Covid-19, em 2021, para referência em saúde básica no Brasil, sendo a primeira colocada no ranking das capitais nos últimos três quadrimestres, de acordo com os índices do “Previne Brasil”, programa do Ministério da Saúde, que avalia a qualidade do serviço básico oferecido em todo país.

O prefeito de Manaus destacou que o objetivo é reformar todas as unidades administradas pela Semsa até o fim de 2024.

“Já temos em licitação mais de 12 estruturas que iremos reformar. Estamos revitalizando mais 45, além de fazer a pintura em mais de 150 estabelecimentos. Com isso, vamos alcançar quase todos os nossos estabelecimentos de saúde. Foram reformas, pinturas, recuperação e construção. Além disso, os espaços foram equipados e abastecidos para que não faltem medicamentos para quem precisa. Esse é o compromisso da prefeitura e vamos sempre buscar ampliar a nossa vantagem no ‘Previne Brasil’”, finalizou.

Com informações da Semcom