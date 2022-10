David Almeida confirma apoio a Bolsonaro com a garantia de proteção à Zona Franca

O presidente Jair Bolsonaro (PL) conquistou o apoio de um dos mais bem avaliados prefeitos do Brasil. Em encontro em Brasília, na manhã de hoje (10), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou apoio ao candidato à reeleição presidencial, com a condição de apoio irrestrito de Bolsonaro à Zona Franca de Manaus (ZFM).

“É com alegria que aqui compareço para reiterar o meu total e irrestrito apoio à reeleição do presidente Bolsonaro e ao governador do Estado. Eu já caminho com o presidente Bolsonaro desde 2015. Eu comungo dos pensamentos dele. Sou cristão evangélico desde que nasci e defendo todos os princípios. O que estava divergindo era a questão da Zona Franca e eu obtive todas as respostas necessárias”, afirmou David.

Na prática, Almeida empresta o prestígio da própria gestão à frente da capital amazonense, na casa dos 80% de aprovação popular, pela defesa e valorização do modelo de desenvolvimento que é a locomotiva da nossa economia. A ZFM emprega 500 mil pessoas, direta e indiretamente, movimenta demais setores e, com tamanho impacto na economia, contribui para preservar 97% da floresta amazônica, no Amazonas.

“No primeiro turno, não caminhei com o presidente, isso é fato. Mas agora, tratando do futuro do nosso país e os investimentos na Zona Franca de Manaus, eu obtive do presidente aquilo que o povo do Amazonas precisava ouvir, resguardadas as vantagens, o nosso modelo de desenvolvimento, a Zona Franca que é o modelo que preserva 97% da floresta amazônica. Nós estamos trabalhando para manter a nossa floresta em pé e a Zona Franca é essencial. Eu reitero a alegria de estar aqui para prestar o apoio necessário para a reeleição do presidente Bolsonaro”, destacou o prefeito.

Em vídeo ao lado de Almeida divulgado nas redes sociais, o presidente Bolsonaro destaca a Zona Franca e o apoio do governo federal ao modelo econômico. “Por Manaus, pelo Amazonas, pela nossa Zona Franca”, afirma o presidente, que também pede voto para o 44, o número do governador Wilson Lima.

Vale lembrar que David Almeida apoia a reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil), que é da mesma coligação de Bolsonaro. E mais: Wilson forma chapa com Tadeu de Souza, candidato a vice indicado pelo prefeito de Manaus.

Com informações do Avante