Da rua do Fuxico ao Novo Aleixo, Arthur não para em sua caminhada ao Senado

Líder nas pesquisas de intenção de voto, como a divulgada na quinta-feira (4) pelo Instituto Iveritas, com 31,2% da preferência do eleitorado, o pré-candidato a senador, com o nome já aprovado na convenção do PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto, segue em sua caminhada pelas comunidades de Manaus e rumo ao Senado. Em seus encontros com a população, ele tem recebido demonstração de confiança e de respeito, como ocorreu em visita à rua do Fuxico e ao bairro Novo Aleixo, na zona Leste da cidade, na última quinta.

“Esse encontro com a população recarrega as nossas baterias para essa caminhada que se inicia, oficialmente, em poucos dias. E é um momento para estarmos juntos, reforçando nossos compromissos, nossos entendimentos sobre o que o Amazonas precisa. O povo quer comida na mesa, trabalho, educação, saúde e quer dignidade e respeito, acima de tudo”, afirmou Arthur Neto.

Pela manhã, ele esteve na rua do Fuxico (avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira), um tradicional ponto de comércio na zona Leste de Manaus, onde conversou com comerciantes, feirantes, consumidores e moradores do local. Foi um legítimo corpo a corpo, com muita troca de abraços e conversas amistosas.

Para o empresário Carlos César Monteiro, Arthur é um político inteligente, antenado e atuante. “Ele tem um laço político muito grande que liga o Amazonas com o resto do Brasil. Estou na mesma caminhada. O Arthur é um cara que a gente confia”, disse. “O Arthur fez muito bem para Manaus e para o Amazonas e voltará a ajudar o Estado”, completou a comerciante Rosilane dos Santos.

À noite, Arthur voltou à zona Leste, desta vez no bairro Novo Aleixo, onde participou de reunião com mais de 100 comunitários e foi recebido com muito entusiasmo. “Uma alegria receber o Arthur, um senador que lutou pela Zona Franca e pelas comunidades. Foi um excelente prefeito. Conheço bem o trabalho dele, trabalha pelas pessoas, além de ser muito carismático”, destacou o líder comunitário Raimundo Reginaldo.