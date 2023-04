Curso de Libras gratuito é ofertado pelo Projeto Mais Acesso da UEA

O Projeto Mais Acesso, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC), irá ofertar um curso intensivo de Libras a partir do dia 4/4, das 9h às 12h, de forma presencial, na sala 501 da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1.728, Praça 14 de Janeiro. Também será transmitido ao vivo pelo Youtube do Projeto Mais Acesso e IPTV.

É aberto para o público interno e externo. As vagas para curso presencial estão esgotadas. Os interessados podem ser inscrever para a transmissão, on-line, por meio do link. Os participantes terão aulas gratuitas do Módulo I Básico, às terças, quintas e sextas, até o dia 28/4. Ao final do curso, será emitido um certificado de 40 horas complementares para quem tiver 80% de frequência e ter realizado todas as atividades solicitadas.

Além disso, após o término do curso serão alinhadas novas datas para os Módulos II, Intermediário e III, Avançado. A proposta é qualificar docentes, discentes, técnicos administrativos e comunidade para a língua de sinais. Confira o cronograma abaixo:

Semana 1: 4 e 6 de abril

Semana 2: 11, 13 e 14 de abril

Semana 3: 18 e 20 de abril

Semana 4: 25, 27 e 28 de abril

