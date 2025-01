O projeto de reforma do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, na zona Centro-Sul, será retomado pela Prefeitura de Manaus , ainda este ano, com foco em melhorias na praça de alimentação, na construção de academia ao ar livre e na instalação de drenagem na pista de caminhada, conforme anúncio do prefeito em exercício Renato Junior, durante entrevista hoje (16), à Rádio Tiradentes.