Cristiane Balieiro é a vice de Ricardo Nicolau na disputa ao governo do Amazonas

A coligação “Nós, o povo” encabeçada pelo Solidariedade e o Partido Socialista Brasileiro – PSB oficializou na tarde de hoje (5) o nome do vice de Ricardo Nicolau para às eleições majoritárias de 2022. E o nome veio de fato do PSB. Cristiane Balieiro vai compor a chapa ao lado de Nicolau.

Cristiane é natural de Benjamin Constant, é professora e disputou o cargo de deputada federal nas eleições de 2018 pela sigla de Serafim Corrêa. A candidata a vice-governadora diz que a mulher na política tem lutas solitárias, mas que essa campanha será marcada pela representatividade da luta pelo espaço dos menos favorecidos e principalmente das causas da mulher.

O anúncio aconteceu na sede do PSB-AM, e contou também com a oficialização do nome de Elissandro Bessa para concorrer ao Senado nessas eleições. Bessa exerce seu segundo mandato como vereador de Manaus pelo Solidariedade e ficou feliz e honrado pela confiança em disputar o cargo de senador da República.

Participaram do encontro também, o presidente do Solidariedade no Amazonas e pré-candidato a deputado estadual Bosco Saraiva, deputado estadual Serafim Corrêa, presidente do PSB – AM, além do candidato ao governo do estado Ricardo Nicolau.

Com informações da assessoria do deputado Bosco Saraiva