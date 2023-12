Festa contou com a presença do Papai Noel, em um cenário lúdico com brinquedos infláveis e buffet infantil

Crianças de 3 a 11 anos do Educandário Gustavo Capanema, em Manaus, receberam presentes de Natal a partir de ação realizada ontem (19), por colaboradores do Super Terminais. Ao todo, foram entregues brinquedos, kits de higiene e alimentação para 133 crianças, em um evento que contou com a presença ilustre de Papai Noel, além de brinquedos infláveis e um buffet infantil.

A iniciativa fez parte do SuperAção, projeto social criado pelo Super Terminais em 2021, com ações fixas programadas para Páscoa, Dia das Crianças e Natal. O projeto visa aliar a solidariedade com a aproximação do Super Terminais com a comunidade ao entorno.

“O Super Terminais tem uma grande responsabilidade social com a comunidade que está inserida e tem como pilar a governança coorporativa, por isso, mantém uma longa parceria com o Educandário, uma das mais tradicionais instituições beneficentes de Manaus, com a doação periódica de produtos necessários para a sua manutenção. Com o SuperAção, porém, queremos levar a magia do Natal para as crianças, principalmente em um ano tão desafiador, em que a população do Amazonas sofreu com uma das piores secas da história”, afirma Stephane Monteiro, coordenadora de marketing do Super Terminais.

Com informações da assessoria