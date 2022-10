‘Consumidores residenciais não terão que pagar ICMS da energia elétrica’, promete Braga

Em comício na cidade de Parintins, Eduardo Braga propõe isenção do imposto estadual para residências tanto no interior quanto na capital

Parintins cobriu-se de vermelho, azul e branco para receber o candidato ao Governo do Amazonas pela coligação ‘Em defesa da vida’, Eduardo Braga, na noite de ontem (24). Ao lado do prefeito Bi Garcia; do deputado federal reeleito, Sidney Leite; do deputado estadual, Dermilson Chagas; e de lideranças locais como os vereadores Márcia Baranda e Mateus Assayag, o candidato do MDB percorreu as ruas do município e participou de comício que reuniu milhares de pessoas na terra dos bumbás.

Eduardo Braga afirmou durante o discurso que irá direcionar os próximos quatro anos, caso seja eleito governador do estado, a dar qualidade de vida aos moradores amazonenses, lutando incansavelmente para retirar dos ombros dos mais vulneráveis a pesada carga tributária. “Como governador, logo nos primeiros dias de mandato, irei encaminhar para a Assembleia um Projeto de Lei que reduz a zero o ICMS da conta de energia residencial do Amazonas. Isso significa, uma economia de 18% na conta de luz de todas as casas do Amazonas”, afirmou Braga. A proposta tem como base uma medida anterior. No governo de Eduardo Braga, as residências do interior eram isentas do recolhimento do ICMS nas contas de energia elétrica.

O candidato da coligação ‘Em defesa da vida’ garantiu que um dos temas que mais preocupam os parintinenses, a posse da terra, será tratado com amplitude de ações a fim de proporcionar bem-estar integral. “Nós vamos pegar todas estas áreas que foram ocupadas, desapropriá-las e dar o título definitivo para quem lá vive. Faremos isso juntamente com uma política de saneamento para resolver o problema deste povo. Como eu fiz isso no Paulo Correa (bairro), como eu já fiz em outros bairros em parceria com o Bi”, afirmou Eduardo Braga.

A economia da cidade de Parintins vive uma pequena parte do ano da movimentação financeira oriunda da disputa de Garantido e Caprichoso no bumbódromo, e na maior parte do tempo oscila por não possuir uma atividade produtiva forte e perene. Braga garantiu investimentos do governo para consolidar o município como um centro produtor e distribuidor de alimentos. “Nós vamos fazer na Vila Amazônia, no Mocambo, Caburi, Zé Açu e Tracajá os grandes polos de produtores rurais do baixo Amazonas. Iremos proporcionar escoamento, financiamento, garantia de compra dos produtos para que possamos iniciar uma nova era econômica para o povo de Parintins”, afirmou o candidato.

O prefeito do município, Bi Garcia, relembrou para a multidão as ações do governo Eduardo Braga, que estão espalhadas por toda Parintins. “Como governador, foi o homem que asfaltou os Itaúnas (bairros), os Palmares, as estradas. Eu fui a Brasília, em março de 2018. Com recursos que consegui com os senadores Eduardo e Omar, R$ 30 milhões, conseguimos asfaltar 17 bairros. O Eduardo não precisa mais prestar contas. Ele precisa de apoio para continuar trabalhando pelo bem de Parintins. Foi ele quem nos deu a UBS Fluvial Ligia Loyola que leva saúde a todos os ribeirinhos. Foi ele que nos deu uma patrulha mecânica de R$ 2 milhões que conserta ramais, abre estradas, resolve problemas na nossa cidade e na zona rural”, destacou Bi.

O prefeito encerrou a falta pedindo que o povo dê novamente o voto para os homens que já mostraram do que são capazes pelo bem de Parintins. “No dia 30, vamos dar uma vitória esmagadora para o Eduardo Braga, com o 15 e para o presidente Lula, com o 13”.

Com informações da assessoria