Cônsul-geral pede apoio a empresas japonesas do PIM para investimentos no Amazonas

Governo do Amazonas e Japão discutem fortalecimento de parceria em projetos de educação, saúde e economia para impulsionar desenvolvimento para o estado

O vice-governador do Estado do Amazonas, Tadeu de Souza, recebeu, na manhã de ontem (26), o cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino. O encontro teve o objetivo alinhar estratégias visando projetos de desenvolvimento para o estado, como novas alternativas aéreas que conectem Manaus ao Japão.

“Já tem sido um movimento do governador Wilson Lima tornar Manaus como um hub no modal aéreo, inclusive com novos voos já em curso, e vamos buscar uma estratégia que facilite esse projeto, possivelmente, através dos EUA”, disse o vice-governador, que pontuou ainda sobre o benefício para o turismo.

“Podemos ter a expansão do turismo e, com isso, maior movimentação da economia local, graças aos muitos profissionais que ficam nesse trânsito”, acrescentou.

O cônsul-geral do Japão falou também sobre projetos que estão em andamento, ou em fase de planejamento, principalmente focados nas áreas de Saúde e Educação. Também participou do encontro a cônsul-geral adjunta do Japão, Reiko Nakamura.

“Manaus é uma cidade considerada com língua japonesa muito ativa, inclusive a única com educação estadual da língua japonesa, o que é muito bom. Queremos solicitar um apoio para empresas japonesas e coreanas, que operam as fábricas, para que possam ser mantidas as atividades, com facilidades de acesso aos países de origem, por várias questões que se fazem necessárias, e hoje em dia tem sido muito difícil”, Masahiro Ogino.

Turismo

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), tem impulsionado o setor turístico com obras de infraestrutura turística, ordenamento, ampliação da malha aérea e capacitação de profissionais do turismo no último ano. Somente em 2022, foram investidos R$ 53,5 milhões, gerando impactos positivos para o segmento na capital e no interior do Estado.

A ampliação da malha aérea teve um destaque com articulações que resultaram na conexão direta com destinos internacionais e nove frequências semanais para os destinos de Panamá, Miami e Fort Lauderdale. Além da previsão de inauguração do voo Manaus-Bogotá, na Colômbia, em março deste ano, e reuniões realizadas com a Arajet Airlines, da República Dominicana, para voos sem escalas.

Regionalmente também houve a expansão de viagens para Barcelos, Apuí, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré e Borba, que passaram a contar com voos comerciais que fazem ligação com a cidade de Manaus. Os novos voos são frutos do acordo firmado entre Governo do Amazonas e a empresa Azul, no biênio 2021/2022, para manutenção de voos e criação de novas rotas.

